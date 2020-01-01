Purple Toshi (POSHI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Purple Toshi (POSHI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Purple Toshi (POSHI) teave Purple Toshi ($POSHI) is a meme token launched on the Solana blockchain aimed to bring fun, inclusivity, and innovation to the crypto world. Inspired by internet culture and the rapid rise of meme coins, the mission is to create a lighthearted, engaging, and rewarding experience for all holders through viral memes, interactive contests, and community-driven initiatives, while leveraging the speed and low fees of Solana. Beyond entertainment $POSHI aims to introduce real utility by exploring features such as staking, NFT integrations, and community-driven governance. Ametlik veebisait: https://www.purpletoshi.com/ Valge raamat: https://static1.squarespace.com/static/67d8e6aa16ede01602a5c550/t/6813022c1de07c4b6b0bb0b9/1746076204510/Poshi+Whitepaper.pdf Ostke POSHI kohe!

Purple Toshi (POSHI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Purple Toshi (POSHI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 7.96K $ 7.96K $ 7.96K Koguvaru: $ 419.40B $ 419.40B $ 419.40B Ringlev varu: $ 419.40B $ 419.40B $ 419.40B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.96K $ 7.96K $ 7.96K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Purple Toshi (POSHI) hinna kohta

Purple Toshi (POSHI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Purple Toshi (POSHI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate POSHI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: POSHI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate POSHI tokeni tokenoomikat, avastage POSHI tokeni reaalajas hinda!

POSHI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu POSHI võiks suunduda? Meie POSHI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake POSHI tokeni hinna ennustust kohe!

