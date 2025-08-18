Mis on Purple Toshi (POSHI)

Purple Toshi ($POSHI) is a meme token launched on the Solana blockchain aimed to bring fun, inclusivity, and innovation to the crypto world. Inspired by internet culture and the rapid rise of meme coins, the mission is to create a lighthearted, engaging, and rewarding experience for all holders through viral memes, interactive contests, and community-driven initiatives, while leveraging the speed and low fees of Solana. Beyond entertainment $POSHI aims to introduce real utility by exploring features such as staking, NFT integrations, and community-driven governance.

Üksuse Purple Toshi (POSHI) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Purple Toshi (POSHI) tokenoomika

Purple Toshi (POSHI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet POSHI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Purple Toshi (POSHI) kohta Kui palju on Purple Toshi (POSHI) tänapäeval väärt? Reaalajas POSHI hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune POSHI/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind POSHI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Purple Toshi turukapitalisatsioon? POSHI turukapitalisatsioon on $ 9.06K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on POSHI ringlev varu? POSHI ringlev varu on 419.40B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim POSHI (ATH) hind? POSHI saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade POSHI madalaim (ATL) hind? POSHI nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on POSHI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine POSHI kauplemismaht on -- USD . Kas POSHI sel aastal kõrgemale ka suundub? POSHI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake POSHI hinna ennustust

