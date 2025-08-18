Rohkem infot POSHI

Purple Toshi logo

Purple Toshi hind (POSHI)

Loendis mitteolevad

1 POSHI/USD reaalajas hind:

--
----
-2.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Purple Toshi (POSHI) reaalajas hinnagraafik
Purple Toshi (POSHI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-2.00%

+20.42%

+20.42%

Purple Toshi (POSHI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul POSHI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. POSHIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on POSHI muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -2.00% 24 tunni vältel +20.42% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Purple Toshi (POSHI) – turuteave

$ 9.06K
$ 9.06K$ 9.06K

--
----

$ 9.06K
$ 9.06K$ 9.06K

419.40B
419.40B 419.40B

419,395,041,429.5633
419,395,041,429.5633 419,395,041,429.5633

Purple Toshi praegune turukapitalisatsioon on $ 9.06K -- 24 tunnise kauplemismahuga. POSHI ringlev varu on 419.40B, mille koguvaru on 419395041429.5633. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.06K.

Purple Toshi (POSHI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Purple Toshi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Purple Toshi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Purple Toshi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Purple Toshi ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.00%
30 päeva$ 0+24.27%
60 päeva$ 0-19.26%
90 päeva$ 0--

Mis on Purple Toshi (POSHI)

Purple Toshi ($POSHI) is a meme token launched on the Solana blockchain aimed to bring fun, inclusivity, and innovation to the crypto world. Inspired by internet culture and the rapid rise of meme coins, the mission is to create a lighthearted, engaging, and rewarding experience for all holders through viral memes, interactive contests, and community-driven initiatives, while leveraging the speed and low fees of Solana. Beyond entertainment $POSHI aims to introduce real utility by exploring features such as staking, NFT integrations, and community-driven governance.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Purple Toshi (POSHI) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Purple Toshi hinna ennustus (USD)

Kui palju on Purple Toshi (POSHI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Purple Toshi (POSHI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Purple Toshi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Purple Toshi hinna ennustust kohe!

POSHI kohalike valuutade suhtes

Purple Toshi (POSHI) tokenoomika

Purple Toshi (POSHI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet POSHI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Purple Toshi (POSHI) kohta

Kui palju on Purple Toshi (POSHI) tänapäeval väärt?
Reaalajas POSHI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune POSHI/USD hind?
Praegune hind POSHI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Purple Toshi turukapitalisatsioon?
POSHI turukapitalisatsioon on $ 9.06K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on POSHI ringlev varu?
POSHI ringlev varu on 419.40B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim POSHI (ATH) hind?
POSHI saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade POSHI madalaim (ATL) hind?
POSHI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on POSHI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine POSHI kauplemismaht on -- USD.
Kas POSHI sel aastal kõrgemale ka suundub?
POSHI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake POSHI hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.