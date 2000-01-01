Pure Unadulterated Bliss (PUB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Pure Unadulterated Bliss (PUB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Pure Unadulterated Bliss (PUB) teave $Pub is the facial expression one expresses when experiencing pure unadulterated bliss. It derives from 2chan from the early 2000's based on a character in a japanese manga. $Pub originated from the popular catchphrase meme “Yaranaika?” (Japanese: やらないか?), which translates to "Shall we do it?" This phrase comes from the opening dialogue of Kuso Miso Technique, a Geikomi manga drawn by Yamakawa Junichi. ​ ​​First published in 1987, Kuso Miso Technique appeared in the second issue of Barakomi, a Japanese gay-interest magazine. Subsequently, the manga evolved into a full-blown internet meme on sites like NND and 2channel, using the faces of the characters in the scene and repurposing and recontextualizing the drawing. Ametlik veebisait: https://www.pubtoken.xyz Ostke PUB kohe!

Pure Unadulterated Bliss (PUB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Pure Unadulterated Bliss (PUB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 50.15K $ 50.15K $ 50.15K Koguvaru: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M Ringlev varu: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 50.15K $ 50.15K $ 50.15K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Pure Unadulterated Bliss (PUB) hinna kohta

Pure Unadulterated Bliss (PUB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Pure Unadulterated Bliss (PUB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PUB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PUB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PUB tokeni tokenoomikat, avastage PUB tokeni reaalajas hinda!

PUB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PUB võiks suunduda? Meie PUB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PUB tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!