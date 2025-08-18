Mis on Pure Unadulterated Bliss (PUB)

$Pub is the facial expression one expresses when experiencing pure unadulterated bliss. It derives from 2chan from the early 2000's based on a character in a japanese manga. $Pub originated from the popular catchphrase meme “Yaranaika?” (Japanese: やらないか?), which translates to "Shall we do it?" This phrase comes from the opening dialogue of Kuso Miso Technique, a Geikomi manga drawn by Yamakawa Junichi. ​ ​​First published in 1987, Kuso Miso Technique appeared in the second issue of Barakomi, a Japanese gay-interest magazine. Subsequently, the manga evolved into a full-blown internet meme on sites like NND and 2channel, using the faces of the characters in the scene and repurposing and recontextualizing the drawing.

Üksuse Pure Unadulterated Bliss (PUB) allikas Ametlik veebisait

Pure Unadulterated Bliss (PUB) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pure Unadulterated Bliss (PUB) kohta Kui palju on Pure Unadulterated Bliss (PUB) tänapäeval väärt? Reaalajas PUB hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PUB/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PUB/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Pure Unadulterated Bliss turukapitalisatsioon? PUB turukapitalisatsioon on $ 52.39K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PUB ringlev varu? PUB ringlev varu on 999.85M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PUB (ATH) hind? PUB saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade PUB madalaim (ATL) hind? PUB nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on PUB kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PUB kauplemismaht on -- USD . Kas PUB sel aastal kõrgemale ka suundub? PUB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PUB hinna ennustust

