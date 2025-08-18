Puppet on Sol (PUPPET) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik: $ 0 $ 0 $ 0 24 h madal $ 0 $ 0 $ 0 24 h kõrge 24 h madal $ 0$ 0 $ 0 24 h kõrge $ 0$ 0 $ 0 Kõigi aegade kõrgeim $ 0.00706442$ 0.00706442 $ 0.00706442 Madalaim hind $ 0$ 0 $ 0 Hinnamuutus (1 h) +0.81% Hinnamuutus (1 p) +0.27% Hinnamuutus (7 p) +8.58% Hinnamuutus (7 p) +8.58%

Puppet on Sol (PUPPET) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PUPPET kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PUPPETkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00706442 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PUPPET muutunud +0.81% viimase tunni jooksul, +0.27% 24 tunni vältel +8.58% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Puppet on Sol (PUPPET) – turuteave

Turuväärtuse hindamine $ 10.31K$ 10.31K $ 10.31K Maht (24 h) ---- -- Täielikult lahjendatud turukapital $ 10.31K$ 10.31K $ 10.31K Ringlev varu 1000.00M 1000.00M 1000.00M Koguvaru 999,999,998.0 999,999,998.0 999,999,998.0

Puppet on Sol praegune turukapitalisatsioon on $ 10.31K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PUPPET ringlev varu on 1000.00M, mille koguvaru on 999999998.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.31K.