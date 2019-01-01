PUPPERS (PUPPERS) tokenoomika
PUPPERS (PUPPERS) teave
PUPPERS is a token inspired by PulseChain founder Richard Heart's beloved Chihuahua, Puppers. Puppers dealt with serious health complications due to heart disease and despite Richard's determination to seek the best care for her, she ultimately passed away in 2019. This token serves as a heartfelt tribute to Puppers' special place in Richard's life and the PulseChain community. It symbolizes the community's deep appreciation for longevity research, reflecting their support for advancing medical science to improve and elongate lifespans. In memory of a beloved companion who left pawprints on many hearts.
PUPPERS (PUPPERS) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage PUPPERS (PUPPERS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
PUPPERS (PUPPERS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
PUPPERS (PUPPERS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate PUPPERS tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
PUPPERS tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate PUPPERS tokeni tokenoomikat, avastage PUPPERS tokeni reaalajas hinda!
PUPPERS – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu PUPPERS võiks suunduda? Meie PUPPERS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?
MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.