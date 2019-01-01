PUPPERS (PUPPERS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PUPPERS (PUPPERS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PUPPERS (PUPPERS) teave PUPPERS is a token inspired by PulseChain founder Richard Heart's beloved Chihuahua, Puppers. Puppers dealt with serious health complications due to heart disease and despite Richard's determination to seek the best care for her, she ultimately passed away in 2019. This token serves as a heartfelt tribute to Puppers' special place in Richard's life and the PulseChain community. It symbolizes the community's deep appreciation for longevity research, reflecting their support for advancing medical science to improve and elongate lifespans. In memory of a beloved companion who left pawprints on many hearts. Ametlik veebisait: https://puppers.win Ostke PUPPERS kohe!

PUPPERS (PUPPERS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PUPPERS (PUPPERS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 112.52K $ 112.52K $ 112.52K Koguvaru: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ringlev varu: $ 994.34M $ 994.34M $ 994.34M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 113.16K $ 113.16K $ 113.16K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0001611 $ 0.0001611 $ 0.0001611 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00004284 $ 0.00004284 $ 0.00004284 Praegune hind: $ 0.00011334 $ 0.00011334 $ 0.00011334 Lisateave PUPPERS (PUPPERS) hinna kohta

PUPPERS (PUPPERS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PUPPERS (PUPPERS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PUPPERS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PUPPERS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PUPPERS tokeni tokenoomikat, avastage PUPPERS tokeni reaalajas hinda!

PUPPERS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PUPPERS võiks suunduda? Meie PUPPERS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PUPPERS tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!