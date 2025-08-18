Rohkem infot PUPPERS

PUPPERS hind (PUPPERS)

1 PUPPERS/USD reaalajas hind:

$0.00011683
$0.00011683$0.00011683
-2.20%1D
PUPPERS (PUPPERS) reaalajas hinnagraafik
PUPPERS (PUPPERS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.13%

-2.20%

-4.61%

-4.61%

PUPPERS (PUPPERS) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PUPPERS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust.

Lüliajalise tootluse osas on PUPPERS muutunud -0.13% viimase tunni jooksul, -2.20% 24 tunni vältel -4.61% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

PUPPERS (PUPPERS) – turuteave

$ 116.17K
$ 116.17K$ 116.17K

--
----

$ 116.83K
$ 116.83K$ 116.83K

994.34M
994.34M 994.34M

999,995,203.0
999,995,203.0 999,995,203.0

PUPPERS praegune turukapitalisatsioon on $ 116.17K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PUPPERS ringlev varu on 994.34M, mille koguvaru on 999995203.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 116.83K.

PUPPERS (PUPPERS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse PUPPERS ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse PUPPERS ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse PUPPERS ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse PUPPERS ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.20%
30 päeva$ 0+41.48%
60 päeva$ 0+85.84%
90 päeva$ 0--

Mis on PUPPERS (PUPPERS)

PUPPERS is a token inspired by PulseChain founder Richard Heart's beloved Chihuahua, Puppers. Puppers dealt with serious health complications due to heart disease and despite Richard's determination to seek the best care for her, she ultimately passed away in 2019. This token serves as a heartfelt tribute to Puppers' special place in Richard's life and the PulseChain community. It symbolizes the community's deep appreciation for longevity research, reflecting their support for advancing medical science to improve and elongate lifespans. In memory of a beloved companion who left pawprints on many hearts.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse PUPPERS (PUPPERS) allikas

Ametlik veebisait

PUPPERS hinna ennustus (USD)

Kui palju on PUPPERS (PUPPERS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PUPPERS (PUPPERS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PUPPERS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PUPPERS hinna ennustust kohe!

PUPPERS kohalike valuutade suhtes

PUPPERS (PUPPERS) tokenoomika

PUPPERS (PUPPERS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PUPPERS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PUPPERS (PUPPERS) kohta

Kui palju on PUPPERS (PUPPERS) tänapäeval väärt?
Reaalajas PUPPERS hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PUPPERS/USD hind?
Praegune hind PUPPERS/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PUPPERS turukapitalisatsioon?
PUPPERS turukapitalisatsioon on $ 116.17K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PUPPERS ringlev varu?
PUPPERS ringlev varu on 994.34M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PUPPERS (ATH) hind?
PUPPERS saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade PUPPERS madalaim (ATL) hind?
PUPPERS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PUPPERS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PUPPERS kauplemismaht on -- USD.
Kas PUPPERS sel aastal kõrgemale ka suundub?
PUPPERS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PUPPERS hinna ennustust.
