PunkCity (PUNK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PunkCity (PUNK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PunkCity (PUNK) teave What is the project about? Decentralised gaming ecosystem What makes your project unique? Direct telegram integration of gamefi products in Telegram History of your project. Launched in 2022 with successful NFT collection with total volume arround 3 million usd. From this moment team started building gamefi ecosystem. After gaining traction and testing models, token $punk was launched. It’s serves as universal ecosystem token. What’s next for your project? Launching new games in our ecosystem. What can your token be used for? For PVP battles, for buying in game web 3 assets and repairing them. Ametlik veebisait: https://tonpunks.org/ Valge raamat: https://t.me/TONPunksENG/144 Ostke PUNK kohe!

PunkCity (PUNK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PunkCity (PUNK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.85M $ 1.85M $ 1.85M Koguvaru: $ 49.79M $ 49.79M $ 49.79M Ringlev varu: $ 41.66M $ 41.66M $ 41.66M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.21M $ 2.21M $ 2.21M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.48 $ 4.48 $ 4.48 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0434595 $ 0.0434595 $ 0.0434595 Praegune hind: $ 0.04444455 $ 0.04444455 $ 0.04444455 Lisateave PunkCity (PUNK) hinna kohta

PunkCity (PUNK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PunkCity (PUNK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PUNK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PUNK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PUNK tokeni tokenoomikat, avastage PUNK tokeni reaalajas hinda!

PUNK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PUNK võiks suunduda? Meie PUNK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PUNK tokeni hinna ennustust kohe!

