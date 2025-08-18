Rohkem infot PUNK

PUNK Hinnainfo

PUNK Valge raamat

PUNK Ametlik veebisait

PUNK Tokenoomika

PUNK Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

PunkCity logo

PunkCity hind (PUNK)

Loendis mitteolevad

1 PUNK/USD reaalajas hind:

$0.04655307
$0.04655307$0.04655307
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
PunkCity (PUNK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:48:24 (UTC+8)

PunkCity (PUNK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.04613283
$ 0.04613283$ 0.04613283
24 h madal
$ 0.04827107
$ 0.04827107$ 0.04827107
24 h kõrge

$ 0.04613283
$ 0.04613283$ 0.04613283

$ 0.04827107
$ 0.04827107$ 0.04827107

$ 4.48
$ 4.48$ 4.48

$ 0.04500765
$ 0.04500765$ 0.04500765

+0.65%

-0.04%

-5.76%

-5.76%

PunkCity (PUNK) reaalajas hind on $0.04655307. Viimase 24 tunni jooksul PUNK kaubeldud madalaim $ 0.04613283 ja kõrgeim $ 0.04827107 näitab aktiivset turu volatiivsust. PUNKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.48 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.04500765.

Lüliajalise tootluse osas on PUNK muutunud +0.65% viimase tunni jooksul, -0.04% 24 tunni vältel -5.76% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

PunkCity (PUNK) – turuteave

$ 1.94M
$ 1.94M$ 1.94M

--
----

$ 2.32M
$ 2.32M$ 2.32M

41.66M
41.66M 41.66M

49,785,922.09196579
49,785,922.09196579 49,785,922.09196579

PunkCity praegune turukapitalisatsioon on $ 1.94M -- 24 tunnise kauplemismahuga. PUNK ringlev varu on 41.66M, mille koguvaru on 49785922.09196579. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.32M.

PunkCity (PUNK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse PunkCity ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse PunkCity ja USD hinnamuutus $ -0.0161432360.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse PunkCity ja USD hinnamuutus $ -0.0212837563.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse PunkCity ja USD hinnamuutus $ -0.07606756478179513.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.04%
30 päeva$ -0.0161432360-34.67%
60 päeva$ -0.0212837563-45.71%
90 päeva$ -0.07606756478179513-62.03%

Mis on PunkCity (PUNK)

What is the project about? Decentralised gaming ecosystem What makes your project unique? Direct telegram integration of gamefi products in Telegram History of your project. Launched in 2022 with successful NFT collection with total volume arround 3 million usd. From this moment team started building gamefi ecosystem. After gaining traction and testing models, token $punk was launched. It’s serves as universal ecosystem token. What’s next for your project? Launching new games in our ecosystem. What can your token be used for? For PVP battles, for buying in game web 3 assets and repairing them.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse PunkCity (PUNK) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

PunkCity hinna ennustus (USD)

Kui palju on PunkCity (PUNK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PunkCity (PUNK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PunkCity nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PunkCity hinna ennustust kohe!

PUNK kohalike valuutade suhtes

PunkCity (PUNK) tokenoomika

PunkCity (PUNK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PUNK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PunkCity (PUNK) kohta

Kui palju on PunkCity (PUNK) tänapäeval väärt?
Reaalajas PUNK hind USD on 0.04655307 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PUNK/USD hind?
Praegune hind PUNK/USD on $ 0.04655307. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PunkCity turukapitalisatsioon?
PUNK turukapitalisatsioon on $ 1.94M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PUNK ringlev varu?
PUNK ringlev varu on 41.66M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PUNK (ATH) hind?
PUNK saavutab ATH hinna summas 4.48 USD.
Mis oli kõigi aegade PUNK madalaim (ATL) hind?
PUNK nägi ATL hinda summas 0.04500765 USD.
Milline on PUNK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PUNK kauplemismaht on -- USD.
Kas PUNK sel aastal kõrgemale ka suundub?
PUNK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PUNK hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:48:24 (UTC+8)

PunkCity (PUNK) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.