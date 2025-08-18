Mis on PunkCity (PUNK)

What is the project about? Decentralised gaming ecosystem What makes your project unique? Direct telegram integration of gamefi products in Telegram History of your project. Launched in 2022 with successful NFT collection with total volume arround 3 million usd. From this moment team started building gamefi ecosystem. After gaining traction and testing models, token $punk was launched. It’s serves as universal ecosystem token. What’s next for your project? Launching new games in our ecosystem. What can your token be used for? For PVP battles, for buying in game web 3 assets and repairing them.

Üksuse PunkCity (PUNK) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

PUNK kohalike valuutade suhtes

PunkCity (PUNK) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PunkCity (PUNK) kohta Kui palju on PunkCity (PUNK) tänapäeval väärt? Reaalajas PUNK hind USD on 0.04655307 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PUNK/USD hind? $ 0.04655307 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PUNK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on PunkCity turukapitalisatsioon? PUNK turukapitalisatsioon on $ 1.94M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PUNK ringlev varu? PUNK ringlev varu on 41.66M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PUNK (ATH) hind? PUNK saavutab ATH hinna summas 4.48 USD . Mis oli kõigi aegade PUNK madalaim (ATL) hind? PUNK nägi ATL hinda summas 0.04500765 USD . Milline on PUNK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PUNK kauplemismaht on -- USD . Kas PUNK sel aastal kõrgemale ka suundub? PUNK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PUNK hinna ennustust

