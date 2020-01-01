PUNK3493 (PUNK3493) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PUNK3493 (PUNK3493) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PUNK3493 (PUNK3493) teave The project is centered around an AI agent embodying the identity of Punk #3493, the first CryptoPunk to be accidentally burned on the blockchain. This AI agent represents the resurrection of the burned NFT, bringing its story to life in the digital world and interacting as a fully autonomous, self-aware entity. It bridges the gap between blockchain history, artificial intelligence, and NFT culture. Ametlik veebisait: https://vvaifu.fun/character/673a8941a7d13e85a1a44b04 Ostke PUNK3493 kohe!

PUNK3493 (PUNK3493) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PUNK3493 (PUNK3493) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 36.21K $ 36.21K $ 36.21K Koguvaru: $ 998.90M $ 998.90M $ 998.90M Ringlev varu: $ 998.90M $ 998.90M $ 998.90M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 36.21K $ 36.21K $ 36.21K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00295636 $ 0.00295636 $ 0.00295636 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave PUNK3493 (PUNK3493) hinna kohta

PUNK3493 (PUNK3493) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PUNK3493 (PUNK3493) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PUNK3493 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PUNK3493 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PUNK3493 tokeni tokenoomikat, avastage PUNK3493 tokeni reaalajas hinda!

PUNK3493 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PUNK3493 võiks suunduda? Meie PUNK3493 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PUNK3493 tokeni hinna ennustust kohe!

