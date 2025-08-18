Rohkem infot PUNK3493

PUNK3493 hind (PUNK3493)

1 PUNK3493/USD reaalajas hind:

--
----
-2.40%1D
PUNK3493 (PUNK3493) reaalajas hinnagraafik
PUNK3493 (PUNK3493) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00295636
$ 0.00295636$ 0.00295636

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.49%

-15.74%

-15.74%

PUNK3493 (PUNK3493) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PUNK3493 kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PUNK3493kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00295636 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PUNK3493 muutunud -- viimase tunni jooksul, -2.49% 24 tunni vältel -15.74% viimase 7 päeva jooksul.

PUNK3493 (PUNK3493) – turuteave

$ 36.39K
$ 36.39K$ 36.39K

--
----

$ 36.39K
$ 36.39K$ 36.39K

998.90M
998.90M 998.90M

998,901,766.389458
998,901,766.389458 998,901,766.389458

PUNK3493 praegune turukapitalisatsioon on $ 36.39K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PUNK3493 ringlev varu on 998.90M, mille koguvaru on 998901766.389458. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 36.39K.

PUNK3493 (PUNK3493) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse PUNK3493 ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse PUNK3493 ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse PUNK3493 ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse PUNK3493 ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.49%
30 päeva$ 0+27.52%
60 päeva$ 0+31.22%
90 päeva$ 0--

Mis on PUNK3493 (PUNK3493)

The project is centered around an AI agent embodying the identity of Punk #3493, the first CryptoPunk to be accidentally burned on the blockchain. This AI agent represents the resurrection of the burned NFT, bringing its story to life in the digital world and interacting as a fully autonomous, self-aware entity. It bridges the gap between blockchain history, artificial intelligence, and NFT culture.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse PUNK3493 (PUNK3493) allikas

Ametlik veebisait

PUNK3493 hinna ennustus (USD)

Kui palju on PUNK3493 (PUNK3493) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PUNK3493 (PUNK3493) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PUNK3493 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PUNK3493 hinna ennustust kohe!

PUNK3493 kohalike valuutade suhtes

PUNK3493 (PUNK3493) tokenoomika

PUNK3493 (PUNK3493) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PUNK3493 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PUNK3493 (PUNK3493) kohta

Kui palju on PUNK3493 (PUNK3493) tänapäeval väärt?
Reaalajas PUNK3493 hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PUNK3493/USD hind?
Praegune hind PUNK3493/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PUNK3493 turukapitalisatsioon?
PUNK3493 turukapitalisatsioon on $ 36.39K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PUNK3493 ringlev varu?
PUNK3493 ringlev varu on 998.90M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PUNK3493 (ATH) hind?
PUNK3493 saavutab ATH hinna summas 0.00295636 USD.
Mis oli kõigi aegade PUNK3493 madalaim (ATL) hind?
PUNK3493 nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PUNK3493 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PUNK3493 kauplemismaht on -- USD.
Kas PUNK3493 sel aastal kõrgemale ka suundub?
PUNK3493 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PUNK3493 hinna ennustust.
