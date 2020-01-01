PUNK (SPUNK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PUNK (SPUNK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PUNK (SPUNK) teave $PUNK is a meme token launched on the Solana network and managed by the community of the Space Punks Club NFT project. $PUNK was designed as a new generation of MEME coins, led and driven by the community but with bigger rewards for the community. With all revenues from $PUNK powered solutions going back to the holders, based on their engagement and staking tiers. $PUNK is a MEME, but one with some serious benefits for the community and holders. Ametlik veebisait: https://www.spacepunks.club/punk-token Valge raamat: https://www.spacepunks.club/punk-token Ostke SPUNK kohe!

PUNK (SPUNK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PUNK (SPUNK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 62.21K $ 62.21K $ 62.21K Koguvaru: $ 95.51M $ 95.51M $ 95.51M Ringlev varu: $ 95.51M $ 95.51M $ 95.51M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 62.21K $ 62.21K $ 62.21K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01938285 $ 0.01938285 $ 0.01938285 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00036777 $ 0.00036777 $ 0.00036777 Praegune hind: $ 0.00065134 $ 0.00065134 $ 0.00065134 Lisateave PUNK (SPUNK) hinna kohta

PUNK (SPUNK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PUNK (SPUNK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SPUNK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SPUNK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SPUNK tokeni tokenoomikat, avastage SPUNK tokeni reaalajas hinda!

SPUNK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SPUNK võiks suunduda? Meie SPUNK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SPUNK tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!