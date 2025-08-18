Rohkem infot SPUNK

SPUNK Hinnainfo

SPUNK Valge raamat

SPUNK Ametlik veebisait

SPUNK Tokenoomika

SPUNK Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

PUNK logo

PUNK hind (SPUNK)

Loendis mitteolevad

1 SPUNK/USD reaalajas hind:

$0.00065134
$0.00065134$0.00065134
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
PUNK (SPUNK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:52:39 (UTC+8)

PUNK (SPUNK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01938285
$ 0.01938285$ 0.01938285

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-14.58%

-14.58%

PUNK (SPUNK) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SPUNK kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SPUNKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01938285 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SPUNK muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel -14.58% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

PUNK (SPUNK) – turuteave

$ 62.21K
$ 62.21K$ 62.21K

--
----

$ 62.21K
$ 62.21K$ 62.21K

95.51M
95.51M 95.51M

95,511,640.1351717
95,511,640.1351717 95,511,640.1351717

PUNK praegune turukapitalisatsioon on $ 62.21K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SPUNK ringlev varu on 95.51M, mille koguvaru on 95511640.1351717. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 62.21K.

PUNK (SPUNK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse PUNK ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse PUNK ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse PUNK ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse PUNK ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-28.36%
60 päeva$ 0-19.59%
90 päeva$ 0--

Mis on PUNK (SPUNK)

$PUNK is a meme token launched on the Solana network and managed by the community of the Space Punks Club NFT project. $PUNK was designed as a new generation of MEME coins, led and driven by the community but with bigger rewards for the community. With all revenues from $PUNK powered solutions going back to the holders, based on their engagement and staking tiers. $PUNK is a MEME, but one with some serious benefits for the community and holders.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse PUNK (SPUNK) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

PUNK hinna ennustus (USD)

Kui palju on PUNK (SPUNK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PUNK (SPUNK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PUNK nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PUNK hinna ennustust kohe!

SPUNK kohalike valuutade suhtes

PUNK (SPUNK) tokenoomika

PUNK (SPUNK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SPUNK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PUNK (SPUNK) kohta

Kui palju on PUNK (SPUNK) tänapäeval väärt?
Reaalajas SPUNK hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SPUNK/USD hind?
Praegune hind SPUNK/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PUNK turukapitalisatsioon?
SPUNK turukapitalisatsioon on $ 62.21K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SPUNK ringlev varu?
SPUNK ringlev varu on 95.51M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SPUNK (ATH) hind?
SPUNK saavutab ATH hinna summas 0.01938285 USD.
Mis oli kõigi aegade SPUNK madalaim (ATL) hind?
SPUNK nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SPUNK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SPUNK kauplemismaht on -- USD.
Kas SPUNK sel aastal kõrgemale ka suundub?
SPUNK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SPUNK hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:52:39 (UTC+8)

PUNK (SPUNK) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.