$PUNK is a meme token launched on the Solana network and managed by the community of the Space Punks Club NFT project. $PUNK was designed as a new generation of MEME coins, led and driven by the community but with bigger rewards for the community. With all revenues from $PUNK powered solutions going back to the holders, based on their engagement and staking tiers. $PUNK is a MEME, but one with some serious benefits for the community and holders.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

PUNK (SPUNK) tokenoomika

PUNK (SPUNK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SPUNK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PUNK (SPUNK) kohta Kui palju on PUNK (SPUNK) tänapäeval väärt? Reaalajas SPUNK hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SPUNK/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SPUNK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on PUNK turukapitalisatsioon? SPUNK turukapitalisatsioon on $ 62.21K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SPUNK ringlev varu? SPUNK ringlev varu on 95.51M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SPUNK (ATH) hind? SPUNK saavutab ATH hinna summas 0.01938285 USD . Mis oli kõigi aegade SPUNK madalaim (ATL) hind? SPUNK nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SPUNK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SPUNK kauplemismaht on -- USD . Kas SPUNK sel aastal kõrgemale ka suundub? SPUNK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SPUNK hinna ennustust

