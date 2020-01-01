Pundi X PURSE (PURSE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Pundi X PURSE (PURSE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Pundi X PURSE (PURSE) teave $PURSE, the Pundi X reward token, is now available on both BEP20 and Pundi X Chain. The purpose of the token is to incentivize XPOS usage, expand Pundi X Chain’s ecosystem and increase $PUNDIX value through rewards, gamification (lucky draw / lottery), discount vouchers and redemption for NFTs and other tokens. $PURSE can be sent between Pundi X Chain and Binance Smart Chain. There’s no pre-minted tokens or allocation in any form for the team. All initial supply goes to $PUNDIX holders and for absorbing $NPXSXEM tokens, thus sunsetting our support for $NPXSXEM. Ametlik veebisait: https://purse.land/ Ostke PURSE kohe!

Pundi X PURSE (PURSE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Pundi X PURSE (PURSE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 835.44K $ 835.44K $ 835.44K Koguvaru: $ 52.35B $ 52.35B $ 52.35B Ringlev varu: $ 27.46B $ 27.46B $ 27.46B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.59M $ 1.59M $ 1.59M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00990304 $ 0.00990304 $ 0.00990304 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00002903 $ 0.00002903 $ 0.00002903 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Pundi X PURSE (PURSE) hinna kohta

Pundi X PURSE (PURSE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Pundi X PURSE (PURSE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PURSE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PURSE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PURSE tokeni tokenoomikat, avastage PURSE tokeni reaalajas hinda!

