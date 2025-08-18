Mis on Pundi X PURSE (PURSE)

$PURSE, the Pundi X reward token, is now available on both BEP20 and Pundi X Chain. The purpose of the token is to incentivize XPOS usage, expand Pundi X Chain’s ecosystem and increase $PUNDIX value through rewards, gamification (lucky draw / lottery), discount vouchers and redemption for NFTs and other tokens. $PURSE can be sent between Pundi X Chain and Binance Smart Chain. There’s no pre-minted tokens or allocation in any form for the team. All initial supply goes to $PUNDIX holders and for absorbing $NPXSXEM tokens, thus sunsetting our support for $NPXSXEM.

Pundi X PURSE hinna ennustus (USD)

Kui palju on Pundi X PURSE (PURSE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pundi X PURSE (PURSE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pundi X PURSE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Pundi X PURSE hinna ennustust kohe!

Pundi X PURSE (PURSE) tokenoomika

Pundi X PURSE (PURSE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PURSE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pundi X PURSE (PURSE) kohta Kui palju on Pundi X PURSE (PURSE) tänapäeval väärt? Reaalajas PURSE hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PURSE/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PURSE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Pundi X PURSE turukapitalisatsioon? PURSE turukapitalisatsioon on $ 1.04M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PURSE ringlev varu? PURSE ringlev varu on 27.46B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PURSE (ATH) hind? PURSE saavutab ATH hinna summas 0.00990304 USD . Mis oli kõigi aegade PURSE madalaim (ATL) hind? PURSE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on PURSE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PURSE kauplemismaht on -- USD . Kas PURSE sel aastal kõrgemale ka suundub? PURSE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PURSE hinna ennustust

