Punching Cat (PUNCH) teave The Punching Cat memecoin draws its inspiration from the popular X account @punchingcat, known for its viral content featuring a cat in various scenarios. This account has captured the hearts of cat lovers and meme enthusiasts alike. The mascot for the Punching Cat memecoin is envisioned as a cute, animated cat with oversized, exaggerated paws always in a punching motion. Community took over this token when original dev sold first day. We updated dextools. https://dexscreener.com/solana/ecftij2mtlezqnhpgvrqstuouijyjyhn7qegcxzc8jby Its a Solana memecoin traded on Raydium and agregators like Jupiter. Ametlik veebisait: https://punchcatonsol.fun/ Ostke PUNCH kohe!

Punching Cat (PUNCH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Punching Cat (PUNCH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 30.86K $ 30.86K $ 30.86K Koguvaru: $ 599.24M $ 599.24M $ 599.24M Ringlev varu: $ 599.24M $ 599.24M $ 599.24M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 30.86K $ 30.86K $ 30.86K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00087198 $ 0.00087198 $ 0.00087198 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00003121 $ 0.00003121 $ 0.00003121 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Punching Cat (PUNCH) hinna kohta

Punching Cat (PUNCH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Punching Cat (PUNCH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PUNCH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PUNCH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PUNCH tokeni tokenoomikat, avastage PUNCH tokeni reaalajas hinda!

PUNCH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PUNCH võiks suunduda? Meie PUNCH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PUNCH tokeni hinna ennustust kohe!

