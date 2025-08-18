Mis on Punching Cat (PUNCH)

The Punching Cat memecoin draws its inspiration from the popular X account @punchingcat, known for its viral content featuring a cat in various scenarios. This account has captured the hearts of cat lovers and meme enthusiasts alike. The mascot for the Punching Cat memecoin is envisioned as a cute, animated cat with oversized, exaggerated paws always in a punching motion. Community took over this token when original dev sold first day. We updated dextools. https://dexscreener.com/solana/ecftij2mtlezqnhpgvrqstuouijyjyhn7qegcxzc8jby Its a Solana memecoin traded on Raydium and agregators like Jupiter.

Punching Cat hinna ennustus (USD)

Kui palju on Punching Cat (PUNCH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Punching Cat (PUNCH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Punching Cat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Punching Cat hinna ennustust kohe!

Punching Cat (PUNCH) tokenoomika

Punching Cat (PUNCH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PUNCH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Punching Cat (PUNCH) kohta Kui palju on Punching Cat (PUNCH) tänapäeval väärt? Reaalajas PUNCH hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PUNCH/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PUNCH/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Punching Cat turukapitalisatsioon? PUNCH turukapitalisatsioon on $ 30.85K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PUNCH ringlev varu? PUNCH ringlev varu on 599.24M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PUNCH (ATH) hind? PUNCH saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade PUNCH madalaim (ATL) hind? PUNCH nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on PUNCH kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PUNCH kauplemismaht on -- USD . Kas PUNCH sel aastal kõrgemale ka suundub? PUNCH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PUNCH hinna ennustust

