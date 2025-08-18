Mis on Pumpkin (PKIN)

Pumpkin is a game-changing protocol engineered to revolutionize token launches by seamlessly aligning the interests of both token creators and token holders. By incorporating innovative features such as fee sharing, staking, and milestone-based progress tracking, Pumpkin fosters sustainable growth and ensures a transparent and secure launch process. The fee sharing model incentivizes long-term commitment from all parties, while staking mechanisms empower holders to actively participate in governance and support the ecosystem. Additionally, milestone checkpoints provide clear benchmarks, enhancing accountability and trust throughout the project’s lifecycle. These robust features collectively safeguard against rug pulls and other malicious activities, establishing Pumpkin as a reliable and forward-thinking platform for launching tokens with confidence and integrity. Through its comprehensive approach, Pumpkin not only streamlines the token launch process but also builds a resilient community dedicated to the success and longevity of each project it supports.

Pumpkin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Pumpkin (PKIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pumpkin (PKIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pumpkin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

PKIN kohalike valuutade suhtes

Pumpkin (PKIN) tokenoomika

Pumpkin (PKIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PKIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pumpkin (PKIN) kohta Kui palju on Pumpkin (PKIN) tänapäeval väärt? Reaalajas PKIN hind USD on 0.00106581 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PKIN/USD hind? $ 0.00106581 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PKIN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Pumpkin turukapitalisatsioon? PKIN turukapitalisatsioon on $ 931.03K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PKIN ringlev varu? PKIN ringlev varu on 874.42M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PKIN (ATH) hind? PKIN saavutab ATH hinna summas 0.03355328 USD . Mis oli kõigi aegade PKIN madalaim (ATL) hind? PKIN nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on PKIN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PKIN kauplemismaht on -- USD . Kas PKIN sel aastal kõrgemale ka suundub? PKIN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PKIN hinna ennustust

Pumpkin (PKIN) Olulised valdkonna uudised