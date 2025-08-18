Rohkem infot PH

Pumphotel hind (PH)

Loendis mitteolevad

1 PH/USD reaalajas hind:

--
----
-0.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Pumphotel (PH) reaalajas hinnagraafik
Pumphotel (PH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.49%

-4.29%

-4.29%

Pumphotel (PH) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PH kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PH muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.49% 24 tunni vältel -4.29% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Pumphotel (PH) – turuteave

$ 7.25K
$ 7.25K$ 7.25K

--
----

$ 7.25K
$ 7.25K$ 7.25K

969.56M
969.56M 969.56M

969,560,705.899373
969,560,705.899373 969,560,705.899373

Pumphotel praegune turukapitalisatsioon on $ 7.25K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PH ringlev varu on 969.56M, mille koguvaru on 969560705.899373. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.25K.

Pumphotel (PH) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Pumphotel ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Pumphotel ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Pumphotel ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Pumphotel ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.49%
30 päeva$ 0-7.92%
60 päeva$ 0-75.51%
90 päeva$ 0--

Mis on Pumphotel (PH)

PumpHotel is a pixel metaverse built on Solana where users can create and own rooms, flex NFTs, trade tokens, and vibe with CT. It’s the first true on-chain social game—imagine Habbo Hotel colliding with DeFi. Cult vibes, tokens, rooms, status, and flex culture all live here. Customize your space, build clout, meet frens, and show off your digital identity in style.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Pumphotel (PH) allikas

Ametlik veebisait

Pumphotel hinna ennustus (USD)

Kui palju on Pumphotel (PH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pumphotel (PH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pumphotel nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Pumphotel hinna ennustust kohe!

PH kohalike valuutade suhtes

Pumphotel (PH) tokenoomika

Pumphotel (PH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pumphotel (PH) kohta

Kui palju on Pumphotel (PH) tänapäeval väärt?
Reaalajas PH hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PH/USD hind?
Praegune hind PH/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Pumphotel turukapitalisatsioon?
PH turukapitalisatsioon on $ 7.25K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PH ringlev varu?
PH ringlev varu on 969.56M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PH (ATH) hind?
PH saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade PH madalaim (ATL) hind?
PH nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PH kauplemismaht on -- USD.
Kas PH sel aastal kõrgemale ka suundub?
PH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PH hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.