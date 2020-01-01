PUMPCORN (PUMPCORN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PUMPCORN (PUMPCORN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PUMPCORN (PUMPCORN) teave $PUMPCORN have started on BLUM Memepad and quickly conquered Ston.fi 🟢$PUMPCORN is bluechip memecoin on TON supported by biggest telegram media Popcorn Today (6 MILLIONS followers) 🟢6 Million people have asked us to launch something huge in TON Ecosystem 🟢$PUMPCORN have flight through Blum Memepad in 1 min and reached $1m in 1 minute 🟢It has quickly become the fastest-growing memecoin on Telegram Ametlik veebisait: https://pumpcorn.today/ Ostke PUMPCORN kohe!

PUMPCORN (PUMPCORN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PUMPCORN (PUMPCORN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 49.44K $ 49.44K $ 49.44K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 49.44K $ 49.44K $ 49.44K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0069096 $ 0.0069096 $ 0.0069096 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave PUMPCORN (PUMPCORN) hinna kohta

PUMPCORN (PUMPCORN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PUMPCORN (PUMPCORN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PUMPCORN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PUMPCORN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PUMPCORN tokeni tokenoomikat, avastage PUMPCORN tokeni reaalajas hinda!

PUMPCORN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PUMPCORN võiks suunduda? Meie PUMPCORN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PUMPCORN tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!