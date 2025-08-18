Rohkem infot PUMPCAT

PUMPCAT Hinnainfo

PUMPCAT Ametlik veebisait

PUMPCAT Tokenoomika

PUMPCAT Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Pumpcat logo

Pumpcat hind (PUMPCAT)

Loendis mitteolevad

1 PUMPCAT/USD reaalajas hind:

--
----
-0.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Pumpcat (PUMPCAT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:23:30 (UTC+8)

Pumpcat (PUMPCAT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00168527
$ 0.00168527$ 0.00168527

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.93%

+4.48%

+4.48%

Pumpcat (PUMPCAT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PUMPCAT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PUMPCATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00168527 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PUMPCAT muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.93% 24 tunni vältel +4.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Pumpcat (PUMPCAT) – turuteave

$ 29.24K
$ 29.24K$ 29.24K

--
----

$ 29.24K
$ 29.24K$ 29.24K

999.69M
999.69M 999.69M

999,689,764.600884
999,689,764.600884 999,689,764.600884

Pumpcat praegune turukapitalisatsioon on $ 29.24K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PUMPCAT ringlev varu on 999.69M, mille koguvaru on 999689764.600884. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 29.24K.

Pumpcat (PUMPCAT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Pumpcat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Pumpcat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Pumpcat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Pumpcat ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.93%
30 päeva$ 0+3.94%
60 päeva$ 0+2.02%
90 päeva$ 0--

Mis on Pumpcat (PUMPCAT)

Pumpcat: the meme coin that lives for one thing and one thing only – pumping! When Solana needs a jolt, Pumpcat is there, claws out and ready to lift the vibes. Forget scratching posts; this cat’s all about scratching out gains. The cat that pumps – turning every dip into a jump! Pumpcat: the meme coin that lives for one thing and one thing only – pumping! When Solana needs a jolt, Pumpcat is there, claws out and ready to lift the vibes. Forget scratching posts; this cat’s all about scratching out gains. The cat that pumps – turning every dip into a jump!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Pumpcat (PUMPCAT) allikas

Ametlik veebisait

Pumpcat hinna ennustus (USD)

Kui palju on Pumpcat (PUMPCAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pumpcat (PUMPCAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pumpcat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Pumpcat hinna ennustust kohe!

PUMPCAT kohalike valuutade suhtes

Pumpcat (PUMPCAT) tokenoomika

Pumpcat (PUMPCAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PUMPCAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pumpcat (PUMPCAT) kohta

Kui palju on Pumpcat (PUMPCAT) tänapäeval väärt?
Reaalajas PUMPCAT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PUMPCAT/USD hind?
Praegune hind PUMPCAT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Pumpcat turukapitalisatsioon?
PUMPCAT turukapitalisatsioon on $ 29.24K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PUMPCAT ringlev varu?
PUMPCAT ringlev varu on 999.69M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PUMPCAT (ATH) hind?
PUMPCAT saavutab ATH hinna summas 0.00168527 USD.
Mis oli kõigi aegade PUMPCAT madalaim (ATL) hind?
PUMPCAT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PUMPCAT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PUMPCAT kauplemismaht on -- USD.
Kas PUMPCAT sel aastal kõrgemale ka suundub?
PUMPCAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PUMPCAT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:23:30 (UTC+8)

Pumpcat (PUMPCAT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.