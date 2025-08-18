Rohkem infot PUMPTRUMP

PUMPTRUMP Hinnainfo

PUMPTRUMP Ametlik veebisait

PUMPTRUMP Tokenoomika

PUMPTRUMP Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

PUMP TRUMP logo

PUMP TRUMP hind (PUMPTRUMP)

Loendis mitteolevad

1 PUMPTRUMP/USD reaalajas hind:

--
----
+0.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:26:43 (UTC+8)

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0030988
$ 0.0030988$ 0.0030988

$ 0
$ 0$ 0

+0.48%

+0.48%

-5.13%

-5.13%

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PUMPTRUMP kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PUMPTRUMPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0030988 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PUMPTRUMP muutunud +0.48% viimase tunni jooksul, +0.48% 24 tunni vältel -5.13% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) – turuteave

$ 7.59K
$ 7.59K$ 7.59K

--
----

$ 7.59K
$ 7.59K$ 7.59K

999.55M
999.55M 999.55M

999,549,514.879345
999,549,514.879345 999,549,514.879345

PUMP TRUMP praegune turukapitalisatsioon on $ 7.59K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PUMPTRUMP ringlev varu on 999.55M, mille koguvaru on 999549514.879345. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.59K.

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse PUMP TRUMP ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse PUMP TRUMP ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse PUMP TRUMP ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse PUMP TRUMP ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.48%
30 päeva$ 0-10.95%
60 päeva$ 0-0.17%
90 päeva$ 0--

Mis on PUMP TRUMP (PUMPTRUMP)

Trump is back, crypto is booming, and Solana leads the charge! Welcome to Pump Trump, the memecoin inspired by the return of Donald J. Trump as President of the United States. With Trump back in office, his bold vision for innovation and economic dominance extends to the crypto market – and we're here to ride that wave to the moon! Built on the Solana blockchain, Pump Trump combines the speed, efficiency, and scalability of Solana with the hype and energy of a true memecoin revolution. Trump's pro- business stance and his focus on shaking up the system mean one thing: crypto is about to pump harder than ever! It's time to Make America Great Again, and with Pump Trump on Solana, we're creating a new financial frontier for everyone.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) allikas

Ametlik veebisait

PUMP TRUMP hinna ennustus (USD)

Kui palju on PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PUMP TRUMP nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PUMP TRUMP hinna ennustust kohe!

PUMPTRUMP kohalike valuutade suhtes

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) tokenoomika

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PUMPTRUMP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) kohta

Kui palju on PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) tänapäeval väärt?
Reaalajas PUMPTRUMP hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PUMPTRUMP/USD hind?
Praegune hind PUMPTRUMP/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PUMP TRUMP turukapitalisatsioon?
PUMPTRUMP turukapitalisatsioon on $ 7.59K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PUMPTRUMP ringlev varu?
PUMPTRUMP ringlev varu on 999.55M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PUMPTRUMP (ATH) hind?
PUMPTRUMP saavutab ATH hinna summas 0.0030988 USD.
Mis oli kõigi aegade PUMPTRUMP madalaim (ATL) hind?
PUMPTRUMP nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PUMPTRUMP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PUMPTRUMP kauplemismaht on -- USD.
Kas PUMPTRUMP sel aastal kõrgemale ka suundub?
PUMPTRUMP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PUMPTRUMP hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:26:43 (UTC+8)

PUMP TRUMP (PUMPTRUMP) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.