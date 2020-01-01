Pump Fun Puppet (PUPPET) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Pump Fun Puppet (PUPPET) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Pump Fun Puppet (PUPPET) teave The era of puppet meme coins has arrived, signaling the end of the dominance of frog and dog tokens. Now, it’s all about puppets, and leading this revolution is Pump Fun Puppet—the first and only official puppet of PumpFun. Puppets are the new meme meta, and Pump Fun Puppet is setting the standard. With an engaging personality and a growing fanbase, he’s not just a meme but a movement. Tune in to his livestreams, where you can chat with Pump Fun Puppet directly and be part of the next big wave in crypto culture. Don’t miss out on the fun—puppets are taking over! Ametlik veebisait: https://pumppuppet.fun/ Ostke PUPPET kohe!

Pump Fun Puppet (PUPPET) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Pump Fun Puppet (PUPPET) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 20.89K $ 20.89K $ 20.89K Koguvaru: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M Ringlev varu: $ 999.72M $ 999.72M $ 999.72M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 20.89K $ 20.89K $ 20.89K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00056502 $ 0.00056502 $ 0.00056502 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0000081 $ 0.0000081 $ 0.0000081 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Pump Fun Puppet (PUPPET) hinna kohta

Pump Fun Puppet (PUPPET) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Pump Fun Puppet (PUPPET) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PUPPET tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PUPPET tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PUPPET tokeni tokenoomikat, avastage PUPPET tokeni reaalajas hinda!

PUPPET – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PUPPET võiks suunduda? Meie PUPPET hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PUPPET tokeni hinna ennustust kohe!

