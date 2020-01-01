PULSAR (PLSR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PULSAR (PLSR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PULSAR (PLSR) teave Pulsar is the exciting AAA-quality flagship game from Pulsar Tech that combines RTS (think: Starcraft) with Randomly Generated Dungeons (think: Diablo) with an always-on, Persistent MMO (think: World of Warcraft) and a 4X Economy (think: Eve Online). Pulsar's core gameplay is further augmented by its Live Operations, which introduce various player events and seasonal competitions. These activities are designed to engage players, offering rewards and leaderboard tracking. The game uses a proprietary and innovative blockchain gaming infrastructure that allows Web2 & Web3 gamers to truly seamlessly co-exist in the same game. The Studio plans to add multiple future games on the same platform, all supported by the same token: $PLSR. Ametlik veebisait: https://pulsar.game/home Valge raamat: https://whitepaper.pulsar.game/

PULSAR (PLSR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PULSAR (PLSR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 389.92K $ 389.92K $ 389.92K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 256.58M $ 256.58M $ 256.58M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.52M $ 1.52M $ 1.52M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03792595 $ 0.03792595 $ 0.03792595 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0015197 $ 0.0015197 $ 0.0015197

PULSAR (PLSR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PULSAR (PLSR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PLSR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PLSR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PLSR tokeni tokenoomikat, avastage PLSR tokeni reaalajas hinda!

PLSR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PLSR võiks suunduda? Meie PLSR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

