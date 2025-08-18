Rohkem infot PUGGY

PUGGY Hinnainfo

PUGGY Valge raamat

PUGGY Ametlik veebisait

PUGGY Tokenoomika

PUGGY Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

PUGGY logo

PUGGY hind (PUGGY)

Loendis mitteolevad

1 PUGGY/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
PUGGY (PUGGY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:26:21 (UTC+8)

PUGGY (PUGGY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

PUGGY (PUGGY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PUGGY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PUGGYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PUGGY muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

PUGGY (PUGGY) – turuteave

$ 5.24K
$ 5.24K$ 5.24K

--
----

$ 5.24K
$ 5.24K$ 5.24K

999.96M
999.96M 999.96M

999,956,574.86825
999,956,574.86825 999,956,574.86825

PUGGY praegune turukapitalisatsioon on $ 5.24K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PUGGY ringlev varu on 999.96M, mille koguvaru on 999956574.86825. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.24K.

PUGGY (PUGGY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse PUGGY ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse PUGGY ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse PUGGY ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse PUGGY ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+0.80%
60 päeva$ 0+8.92%
90 päeva$ 0--

Mis on PUGGY (PUGGY)

**Puggy Token ($PUGGY)** is a community-driven meme token built on the Solana blockchain. With its lighthearted, fun-oriented approach, Puggy Token brings together crypto enthusiasts, meme lovers, and pug fans in a decentralized ecosystem where humor, loyalty, and financial potential converge. Our mission is to create a token that thrives on meme culture while offering a secure, engaging, and accessible experience for everyone involved. With a strong roadmap and a cast of iconic Puggy characters, $PUGGY aims to be the most recognizable meme token in the crypto space, leveraging high-profile events, community initiatives, and exclusive features to grow our presence both online and in the real world.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse PUGGY (PUGGY) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

PUGGY hinna ennustus (USD)

Kui palju on PUGGY (PUGGY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PUGGY (PUGGY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PUGGY nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PUGGY hinna ennustust kohe!

PUGGY kohalike valuutade suhtes

PUGGY (PUGGY) tokenoomika

PUGGY (PUGGY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PUGGY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PUGGY (PUGGY) kohta

Kui palju on PUGGY (PUGGY) tänapäeval väärt?
Reaalajas PUGGY hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PUGGY/USD hind?
Praegune hind PUGGY/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PUGGY turukapitalisatsioon?
PUGGY turukapitalisatsioon on $ 5.24K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PUGGY ringlev varu?
PUGGY ringlev varu on 999.96M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PUGGY (ATH) hind?
PUGGY saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade PUGGY madalaim (ATL) hind?
PUGGY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PUGGY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PUGGY kauplemismaht on -- USD.
Kas PUGGY sel aastal kõrgemale ka suundub?
PUGGY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PUGGY hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:26:21 (UTC+8)

PUGGY (PUGGY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.