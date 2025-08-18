Rohkem infot PUGG

Pugg hind (PUGG)

1 PUGG/USD reaalajas hind:

$0.00016747
-0.20%1D
Pugg (PUGG) reaalajas hinnagraafik
Pugg (PUGG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0
$ 0.00275578
$ 0
-1.01%

-0.20%

-9.44%

-9.44%

Pugg (PUGG) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PUGG kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PUGGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00275578 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PUGG muutunud -1.01% viimase tunni jooksul, -0.20% 24 tunni vältel -9.44% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Pugg (PUGG) – turuteave

$ 170.77K
--
$ 170.77K
999.99M
999,989,936.865111
Pugg praegune turukapitalisatsioon on $ 170.77K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PUGG ringlev varu on 999.99M, mille koguvaru on 999989936.865111. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 170.77K.

Pugg (PUGG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Pugg ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Pugg ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Pugg ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Pugg ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.20%
30 päeva$ 0+17.73%
60 päeva$ 0+6.83%
90 päeva$ 0--

Mis on Pugg (PUGG)

THE NEW META IS HERE PUGG & FRIENDS $PUGG is the forgotten, retarded friend of Pepe $PUGG is the new memecoin from the Pepe family has arrived. a community-driven meme token launched on the Solana blockchain, This is just the beginning of an epic adventure. With $PUGG, the bull run is about to get wildly exciting. represents a cultural movement to reignite confidence and momentum across Solana through memes, social engagement, and collective narrative. Built purely for fun and fueled by the community

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Pugg (PUGG) allikas

Ametlik veebisait

Pugg hinna ennustus (USD)

Kui palju on Pugg (PUGG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Pugg (PUGG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Pugg nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Pugg hinna ennustust kohe!

PUGG kohalike valuutade suhtes

Pugg (PUGG) tokenoomika

Pugg (PUGG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PUGG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Pugg (PUGG) kohta

Kui palju on Pugg (PUGG) tänapäeval väärt?
Reaalajas PUGG hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PUGG/USD hind?
Praegune hind PUGG/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Pugg turukapitalisatsioon?
PUGG turukapitalisatsioon on $ 170.77K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PUGG ringlev varu?
PUGG ringlev varu on 999.99M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PUGG (ATH) hind?
PUGG saavutab ATH hinna summas 0.00275578 USD.
Mis oli kõigi aegade PUGG madalaim (ATL) hind?
PUGG nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PUGG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PUGG kauplemismaht on -- USD.
Kas PUGG sel aastal kõrgemale ka suundub?
PUGG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PUGG hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.