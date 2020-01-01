Puff The Dragon (PUFF) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Puff The Dragon (PUFF) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Puff The Dragon (PUFF) teave What Is PUFF? Puff is the erc-20 memecoin token based around the mETH community. Puff is an innovative experiment - a blockchain interactive story where holders can experience a 6 chapter journey and choose their own path through it. Users may interact with Puff's story as it progresses in Puff's Penthouse inside methlab.xyz How Many PUFF Coins Are There in Circulation? Puff launched in March 2024 with 888,888,888 PUFF tokens created at genesis. There is no additional supply. 48.5% of the supply was unlocked at genesis, and the rest released over Chapters 2 to 6. Who Are the Founders of PUFF? Puff is a community led project with various early contributors passionate about mETH and onchain communities. Where Can I Buy PUFF? The initial liquidity Pool for Puff is inside Puff's Penthouse on methlab.xyz Ametlik veebisait: https://puffthedragon.xyz/ Ostke PUFF kohe!

Puff The Dragon (PUFF) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Puff The Dragon (PUFF) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 73.18M $ 73.18M $ 73.18M Koguvaru: $ 888.89M $ 888.89M $ 888.89M Ringlev varu: $ 888.89M $ 888.89M $ 888.89M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 73.18M $ 73.18M $ 73.18M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.330448 $ 0.330448 $ 0.330448 Kõigi aegade madalaim: $ 0.03916614 $ 0.03916614 $ 0.03916614 Praegune hind: $ 0.082462 $ 0.082462 $ 0.082462 Lisateave Puff The Dragon (PUFF) hinna kohta

Puff The Dragon (PUFF) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Puff The Dragon (PUFF) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PUFF tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PUFF tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PUFF tokeni tokenoomikat, avastage PUFF tokeni reaalajas hinda!

PUFF – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PUFF võiks suunduda? Meie PUFF hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PUFF tokeni hinna ennustust kohe!

