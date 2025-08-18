Mis on Puff The Dragon (PUFF)

## What Is PUFF? Puff is the erc-20 memecoin token based around the mETH community. Puff is an innovative experiment - a blockchain interactive story where holders can experience a 6 chapter journey and choose their own path through it. Users may interact with Puff's story as it progresses in Puff's Penthouse inside methlab.xyz ## How Many PUFF Coins Are There in Circulation? Puff launched in March 2024 with 888,888,888 PUFF tokens created at genesis. There is no additional supply. 48.5% of the supply was unlocked at genesis, and the rest released over Chapters 2 to 6. ### Who Are the Founders of PUFF? Puff is a community led project with various early contributors passionate about mETH and onchain communities. ### Where Can I Buy PUFF? The initial liquidity Pool for Puff is inside Puff's Penthouse on methlab.xyz

Üksuse Puff The Dragon (PUFF) allikas Ametlik veebisait

Puff The Dragon hinna ennustus (USD)

PUFF kohalike valuutade suhtes

Puff The Dragon (PUFF) tokenoomika

Puff The Dragon (PUFF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PUFF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Puff The Dragon (PUFF) kohta Kui palju on Puff The Dragon (PUFF) tänapäeval väärt? Reaalajas PUFF hind USD on 0.082923 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PUFF/USD hind? $ 0.082923 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PUFF/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Puff The Dragon turukapitalisatsioon? PUFF turukapitalisatsioon on $ 73.31M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PUFF ringlev varu? PUFF ringlev varu on 888.89M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PUFF (ATH) hind? PUFF saavutab ATH hinna summas 0.330448 USD . Mis oli kõigi aegade PUFF madalaim (ATL) hind? PUFF nägi ATL hinda summas 0.03916614 USD . Milline on PUFF kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PUFF kauplemismaht on -- USD . Kas PUFF sel aastal kõrgemale ka suundub? PUFF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PUFF hinna ennustust

