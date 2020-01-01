PUBLC (PUBLX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PUBLC (PUBLX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PUBLC (PUBLX) teave PUBLC is a new gateway to the web for searching and discovering content. It combines Web2 content with Web3 economy, technology and ideology, creating a collaborative platform for the beneﬁt of the entire web ecosystem that is ethically designed and distributing its revenue in a way that is more inclusive, transparent and fair. PUBLC indexes content such as music, videos, and news from websites, content platforms and other sources from across the web. With the help of its users PUBLC aims to index the entire web and categorize it into relevant topics and search queries to make the vast content of the web more accessible. PUBLC rewards its entire ecosystem for the value they create on the platform with its own cryptocurrency called PUBLX, which in turn creates a strong incentive for each user group to continue contributing to the growth of the platform. PUBLX token is at the basis of PUBLC's financial infrastructure and is connected to the platform’s native revenue models paid in USD, such as advertising, promoted content, e-commerce and more. With the supply and distribution of the tokens to the ecosystem being based on the usage of the platform and the value created, and the demand of the tokens coming from businesses and advertisers for services consumed on the platform, PUBLC is able to establish real value for its token and create a sustainable revenue model for all of PUBLC’s ecosystem. This token model powers PUBLC’s rewarding mechanism allowing it to share 90% of its revenue with its ecosystem. Ametlik veebisait: https://publc.com Valge raamat: https://docs.publc.com Ostke PUBLX kohe!

PUBLC (PUBLX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PUBLC (PUBLX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 49.03K $ 49.03K $ 49.03K Koguvaru: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Ringlev varu: $ 367.28M $ 367.28M $ 367.28M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 13.35M $ 13.35M $ 13.35M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01290746 $ 0.01290746 $ 0.01290746 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0001335 $ 0.0001335 $ 0.0001335 Lisateave PUBLC (PUBLX) hinna kohta

PUBLC (PUBLX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PUBLC (PUBLX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PUBLX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PUBLX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PUBLX tokeni tokenoomikat, avastage PUBLX tokeni reaalajas hinda!

PUBLX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PUBLX võiks suunduda? Meie PUBLX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PUBLX tokeni hinna ennustust kohe!

