PsyFi (PSY) teave PsyOptions is an American style options protocol built on the Solana blockchain. The principles that have guided the architecture and development of the core protocol are flexibility and composability. It is completely trustless. The core protocol makes no assumptions on how the options should be traded or priced. Options are represented as SPL Tokens, which means they can be traded on any DEX that supports SPL Tokens. Ametlik veebisait: https://www.psyfi.io/

PsyFi (PSY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PsyFi (PSY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 99.07K Koguvaru: $ 1000.00M Ringlev varu: $ 396.81M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 249.68K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.422114 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0.00024968

PsyFi (PSY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PsyFi (PSY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PSY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PSY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PSY tokeni tokenoomikat, avastage PSY tokeni reaalajas hinda!

PSY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PSY võiks suunduda? Meie PSY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

