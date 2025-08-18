Mis on PsyFi (PSY)

PsyOptions is an American style options protocol built on the Solana blockchain. The principles that have guided the architecture and development of the core protocol are flexibility and composability. It is completely trustless. The core protocol makes no assumptions on how the options should be traded or priced. Options are represented as SPL Tokens, which means they can be traded on any DEX that supports SPL Tokens.

PsyFi (PSY) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PsyFi (PSY) kohta Kui palju on PsyFi (PSY) tänapäeval väärt? Reaalajas PSY hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PSY/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PSY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on PsyFi turukapitalisatsioon? PSY turukapitalisatsioon on $ 100.96K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PSY ringlev varu? PSY ringlev varu on 396.81M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PSY (ATH) hind? PSY saavutab ATH hinna summas 0.422114 USD . Mis oli kõigi aegade PSY madalaim (ATL) hind? PSY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on PSY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PSY kauplemismaht on -- USD . Kas PSY sel aastal kõrgemale ka suundub? PSY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PSY hinna ennustust

