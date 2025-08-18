Rohkem infot PSY

PsyFi logo

PsyFi hind (PSY)

Loendis mitteolevad

1 PSY/USD reaalajas hind:

$0.00025444
$0.00025444$0.00025444
-3.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
PsyFi (PSY) reaalajas hinnagraafik
PsyFi (PSY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.422114
$ 0.422114$ 0.422114

$ 0
$ 0$ 0

-0.64%

-3.83%

+3.17%

+3.17%

PsyFi (PSY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PSY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PSYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.422114 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PSY muutunud -0.64% viimase tunni jooksul, -3.83% 24 tunni vältel +3.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

PsyFi (PSY) – turuteave

$ 100.96K
$ 100.96K$ 100.96K

--
----

$ 254.43K
$ 254.43K$ 254.43K

396.81M
396.81M 396.81M

999,999,879.0
999,999,879.0 999,999,879.0

PsyFi praegune turukapitalisatsioon on $ 100.96K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PSY ringlev varu on 396.81M, mille koguvaru on 999999879.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 254.43K.

PsyFi (PSY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse PsyFi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse PsyFi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse PsyFi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse PsyFi ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.83%
30 päeva$ 0-2.42%
60 päeva$ 0+16.73%
90 päeva$ 0--

Mis on PsyFi (PSY)

PsyOptions is an American style options protocol built on the Solana blockchain. The principles that have guided the architecture and development of the core protocol are flexibility and composability. It is completely trustless. The core protocol makes no assumptions on how the options should be traded or priced. Options are represented as SPL Tokens, which means they can be traded on any DEX that supports SPL Tokens.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse PsyFi (PSY) allikas

Ametlik veebisait

PsyFi hinna ennustus (USD)

Kui palju on PsyFi (PSY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PsyFi (PSY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PsyFi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PsyFi hinna ennustust kohe!

PSY kohalike valuutade suhtes

PsyFi (PSY) tokenoomika

PsyFi (PSY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PSY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PsyFi (PSY) kohta

Kui palju on PsyFi (PSY) tänapäeval väärt?
Reaalajas PSY hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PSY/USD hind?
Praegune hind PSY/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PsyFi turukapitalisatsioon?
PSY turukapitalisatsioon on $ 100.96K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PSY ringlev varu?
PSY ringlev varu on 396.81M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PSY (ATH) hind?
PSY saavutab ATH hinna summas 0.422114 USD.
Mis oli kõigi aegade PSY madalaim (ATL) hind?
PSY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PSY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PSY kauplemismaht on -- USD.
Kas PSY sel aastal kõrgemale ka suundub?
PSY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PSY hinna ennustust.
