PsyDAO hind (PSY)

1 PSY/USD reaalajas hind:

$0.04728458
$0.04728458
+13.80%1D
USD
PsyDAO (PSY) reaalajas hinnagraafik
PsyDAO (PSY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.04147203
$ 0.04147203
24 h madal
$ 0.05383
$ 0.05383
24 h kõrge

$ 0.04147203
$ 0.04147203

$ 0.05383
$ 0.05383

$ 0.82386
$ 0.82386

$ 0.01924624
$ 0.01924624

-0.48%

+13.89%

-1.78%

-1.78%

PsyDAO (PSY) reaalajas hind on $0.04728458. Viimase 24 tunni jooksul PSY kaubeldud madalaim $ 0.04147203 ja kõrgeim $ 0.05383 näitab aktiivset turu volatiivsust. PSYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.82386 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01924624.

Lüliajalise tootluse osas on PSY muutunud -0.48% viimase tunni jooksul, +13.89% 24 tunni vältel -1.78% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

PsyDAO (PSY) – turuteave

$ 1.87M
$ 1.87M

--
--

$ 4.84M
$ 4.84M

39.47M
39.47M

102,334,155.0
102,334,155.0

PsyDAO praegune turukapitalisatsioon on $ 1.87M -- 24 tunnise kauplemismahuga. PSY ringlev varu on 39.47M, mille koguvaru on 102334155.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.84M.

PsyDAO (PSY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse PsyDAO ja USD hinnamuutus $ +0.00576629.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse PsyDAO ja USD hinnamuutus $ +0.0098669820.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse PsyDAO ja USD hinnamuutus $ +0.0006436708.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse PsyDAO ja USD hinnamuutus $ +0.004083097986950904.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00576629+13.89%
30 päeva$ +0.0098669820+20.87%
60 päeva$ +0.0006436708+1.36%
90 päeva$ +0.004083097986950904+9.45%

Mis on PsyDAO (PSY)

PsyDAO is a bioDAO incubated by Molecule and accelerated by bio.xyz developing intellectual property to advance psychedelic science. Initiated in 2022 by members of the founding teams of VitaDAO, Molecule, and Gitcoin, PsyDAO uses IP tokens including IP-NFTs and fungible IPTs in order to build an onchain portfolio of psychedelic IP. Membership in PsyDAO is open to anons, pseudonymous participation is encouraged, and privacy protection is paramount. Knowledge and research can be shared with zero knowledge of the identity of the sender or recipient. PsyDAO utilizes new open-source models for IP tokenization, IPNFTs,and IP rights distribution, with ethical encumbrances, through fungible tokens. PsyDAO intends to be a hivemind - a literal collective consciousness for the ethical development of psychedelics. The goal of PsyDAO is to redesign incentives and access from the bottom up - focusing on people (patients, recreational users, and spiritual communities), as opposed to centralizing ownership within organizations that have intrinsically misaligned incentives.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse PsyDAO (PSY) allikas

Ametlik veebisait

PsyDAO hinna ennustus (USD)

Kui palju on PsyDAO (PSY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PsyDAO (PSY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PsyDAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PsyDAO hinna ennustust kohe!

PSY kohalike valuutade suhtes

PsyDAO (PSY) tokenoomika

PsyDAO (PSY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PSY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PsyDAO (PSY) kohta

Kui palju on PsyDAO (PSY) tänapäeval väärt?
Reaalajas PSY hind USD on 0.04728458 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PSY/USD hind?
Praegune hind PSY/USD on $ 0.04728458. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PsyDAO turukapitalisatsioon?
PSY turukapitalisatsioon on $ 1.87M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PSY ringlev varu?
PSY ringlev varu on 39.47M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PSY (ATH) hind?
PSY saavutab ATH hinna summas 0.82386 USD.
Mis oli kõigi aegade PSY madalaim (ATL) hind?
PSY nägi ATL hinda summas 0.01924624 USD.
Milline on PSY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PSY kauplemismaht on -- USD.
Kas PSY sel aastal kõrgemale ka suundub?
PSY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PSY hinna ennustust.
