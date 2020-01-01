Psy The Cat (PSYCAT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Psy The Cat (PSYCAT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PSYCAT is an innovative art-based meme-coin launched on the Solana blockchain through Pump.fun, aimed at merging the world of digital art with cryptocurrency. The project centers around Psy, a charismatic, anthropomorphic white cat, who navigates the crypto landscape. Each day, Psy's adventures are captured in vibrant, engaging art pieces and shared as memes, fostering a lively community engagement and making the crypto experience more accessible and entertaining. As Psy explores various artistic realms and crypto-related scenarios, he brings with him a light-hearted, creative spirit that defines the PSYCAT project. This idea is not just about a meme-coin but about building a culture of creativity and community. PSYCAT promises to be a dynamic part of the growing intersection of art and technology, encouraging participation from both meme-coin traders and art lovers. Ametlik veebisait: https://psythecat.com

Psy The Cat (PSYCAT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Psy The Cat (PSYCAT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 22.21K $ 22.21K $ 22.21K Koguvaru: $ 998.42M $ 998.42M $ 998.42M Ringlev varu: $ 998.42M $ 998.42M $ 998.42M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 22.21K $ 22.21K $ 22.21K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00040692 $ 0.00040692 $ 0.00040692 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000558 $ 0.00000558 $ 0.00000558 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Psy The Cat (PSYCAT) hinna kohta

Psy The Cat (PSYCAT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Psy The Cat (PSYCAT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PSYCAT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PSYCAT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PSYCAT tokeni tokenoomikat, avastage PSYCAT tokeni reaalajas hinda!

PSYCAT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PSYCAT võiks suunduda? Meie PSYCAT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

