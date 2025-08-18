Rohkem infot PSYCAT

Psy The Cat logo

Psy The Cat hind (PSYCAT)

Loendis mitteolevad

1 PSYCAT/USD reaalajas hind:

--
----
-2.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Psy The Cat (PSYCAT) reaalajas hinnagraafik
Psy The Cat (PSYCAT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.35%

-2.07%

-1.86%

-1.86%

Psy The Cat (PSYCAT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PSYCAT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PSYCATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PSYCAT muutunud +0.35% viimase tunni jooksul, -2.07% 24 tunni vältel -1.86% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Psy The Cat (PSYCAT) – turuteave

$ 22.42K
$ 22.42K$ 22.42K

--
----

$ 22.42K
$ 22.42K$ 22.42K

998.42M
998.42M 998.42M

998,419,950.893596
998,419,950.893596 998,419,950.893596

Psy The Cat praegune turukapitalisatsioon on $ 22.42K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PSYCAT ringlev varu on 998.42M, mille koguvaru on 998419950.893596. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 22.42K.

Psy The Cat (PSYCAT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Psy The Cat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Psy The Cat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Psy The Cat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Psy The Cat ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.07%
30 päeva$ 0+132.74%
60 päeva$ 0+137.44%
90 päeva$ 0--

Mis on Psy The Cat (PSYCAT)

PSYCAT is an innovative art-based meme-coin launched on the Solana blockchain through Pump.fun, aimed at merging the world of digital art with cryptocurrency. The project centers around Psy, a charismatic, anthropomorphic white cat, who navigates the crypto landscape. Each day, Psy's adventures are captured in vibrant, engaging art pieces and shared as memes, fostering a lively community engagement and making the crypto experience more accessible and entertaining. As Psy explores various artistic realms and crypto-related scenarios, he brings with him a light-hearted, creative spirit that defines the PSYCAT project. This idea is not just about a meme-coin but about building a culture of creativity and community. PSYCAT promises to be a dynamic part of the growing intersection of art and technology, encouraging participation from both meme-coin traders and art lovers.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Psy The Cat (PSYCAT) allikas

Ametlik veebisait

Psy The Cat hinna ennustus (USD)

Kui palju on Psy The Cat (PSYCAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Psy The Cat (PSYCAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Psy The Cat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Psy The Cat hinna ennustust kohe!

PSYCAT kohalike valuutade suhtes

Psy The Cat (PSYCAT) tokenoomika

Psy The Cat (PSYCAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PSYCAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Psy The Cat (PSYCAT) kohta

Kui palju on Psy The Cat (PSYCAT) tänapäeval väärt?
Reaalajas PSYCAT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PSYCAT/USD hind?
Praegune hind PSYCAT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Psy The Cat turukapitalisatsioon?
PSYCAT turukapitalisatsioon on $ 22.42K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PSYCAT ringlev varu?
PSYCAT ringlev varu on 998.42M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PSYCAT (ATH) hind?
PSYCAT saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade PSYCAT madalaim (ATL) hind?
PSYCAT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PSYCAT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PSYCAT kauplemismaht on -- USD.
Kas PSYCAT sel aastal kõrgemale ka suundub?
PSYCAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PSYCAT hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.