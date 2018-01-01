PssyMonstr (PSSYMONSTR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PssyMonstr (PSSYMONSTR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PssyMonstr (PSSYMONSTR) teave Paired with Solana With ZERO tax, a RENOUNCED contract, and BURNED liquidity, We're not just scratching the surface; we're tearing into the very fabric of what a meme coin can be. $PssyMonstr is the answer to the call of the wild for something more – a token with nine lives, promising trust, transparency, and a tight-knit community. Forget the dog days. Why settle for barks when you can have the purrs? $PssyMonstr isn't just another entry in the meme coin saga; it's a revolution. We are a brand that started in 2018 with founder Justin Gilmore , with a vision to not only help Fight Against Sex Trafficking ,Child Trafficking & Drug abuse ! Now in 2024 to build a legendary brand on the Blockchain with high end clothing ,Nfts ,Metaverse that is playable on Xbox & PlayStation ,With Upcoming BTM utility so you can cash in and out of $PssyMonstr right at your local convenient stores !! Ametlik veebisait: https://pssymonstr.io/ Valge raamat: https://medium.com/@solanamonstr/pussy-monster-white-paper-4530bb41c496 Ostke PSSYMONSTR kohe!

PssyMonstr (PSSYMONSTR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PssyMonstr (PSSYMONSTR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 12.15K $ 12.15K $ 12.15K Koguvaru: $ 998.89M $ 998.89M $ 998.89M Ringlev varu: $ 998.89M $ 998.89M $ 998.89M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 12.15K $ 12.15K $ 12.15K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00318375 $ 0.00318375 $ 0.00318375 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave PssyMonstr (PSSYMONSTR) hinna kohta

PssyMonstr (PSSYMONSTR) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PssyMonstr (PSSYMONSTR) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PSSYMONSTR tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PSSYMONSTR tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PSSYMONSTR tokeni tokenoomikat, avastage PSSYMONSTR tokeni reaalajas hinda!

PSSYMONSTR – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PSSYMONSTR võiks suunduda? Meie PSSYMONSTR hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

