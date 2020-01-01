Prove Mom Wrong ($PMW) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Prove Mom Wrong ($PMW) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Prove Mom Wrong ($PMW) teave The Prove Mom Wrong token project is centered around the narrative of proving one's worth, especially in the realm of cryptocurrency, against skepticism often personified by "mom" or traditional doubters. It's not just a memecoin but a movement celebrating those who've been underestimated. This token fosters a community where members share memes, engage in constant dialogue in a 24/7 Telegram voice chat, and support each other in their crypto endeavors. It started small on Pumpfun but has grown into a significant community, highlighting the journey from doubt to success, all while maintaining a humorous, defiant spirit. The token embodies the ethos of proving naysayers wrong through innovation, community strength, and the power of collective belief in crypto's potential. Ametlik veebisait: https://www.provemomwrong.com/ Ostke $PMW kohe!

Prove Mom Wrong ($PMW) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Prove Mom Wrong ($PMW) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 7.45K $ 7.45K $ 7.45K Koguvaru: $ 999.60M $ 999.60M $ 999.60M Ringlev varu: $ 999.60M $ 999.60M $ 999.60M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.45K $ 7.45K $ 7.45K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0003761 $ 0.0003761 $ 0.0003761 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000609 $ 0.00000609 $ 0.00000609 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Prove Mom Wrong ($PMW) hinna kohta

Prove Mom Wrong ($PMW) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Prove Mom Wrong ($PMW) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $PMW tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $PMW tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $PMW tokeni tokenoomikat, avastage $PMW tokeni reaalajas hinda!

$PMW – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $PMW võiks suunduda? Meie $PMW hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $PMW tokeni hinna ennustust kohe!

