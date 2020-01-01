Proteo DeFi (PROTEO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Proteo DeFi (PROTEO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Proteo DeFi (PROTEO) teave PROTEO is an Exclusive MultiversX DeFi Suite, and takes advantage of the robustness of the xExchange to carry out operations. It expands the possibilities of the DEX with new products for investors that add value to the DEX’s already established solid tools. Ametlik veebisait: https://proteodefi.com/ Valge raamat: https://docs.proteodefi.com/getting-started/introduction Ostke PROTEO kohe!

Proteo DeFi (PROTEO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Proteo DeFi (PROTEO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 205.04K $ 205.04K $ 205.04K Koguvaru: $ 13.93M $ 13.93M $ 13.93M Ringlev varu: $ 9.36M $ 9.36M $ 9.36M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 305.26K $ 305.26K $ 305.26K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.83 $ 1.83 $ 1.83 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01850544 $ 0.01850544 $ 0.01850544 Praegune hind: $ 0.02191776 $ 0.02191776 $ 0.02191776 Lisateave Proteo DeFi (PROTEO) hinna kohta

Proteo DeFi (PROTEO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Proteo DeFi (PROTEO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PROTEO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PROTEO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PROTEO tokeni tokenoomikat, avastage PROTEO tokeni reaalajas hinda!

PROTEO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PROTEO võiks suunduda? Meie PROTEO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PROTEO tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!