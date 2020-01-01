Proteo DeFi (PROTEO) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Proteo DeFi (PROTEO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
Proteo DeFi (PROTEO) teave

PROTEO is an Exclusive MultiversX DeFi Suite, and takes advantage of the robustness of the xExchange to carry out operations. It expands the possibilities of the DEX with new products for investors that add value to the DEX’s already established solid tools.

https://proteodefi.com/
https://docs.proteodefi.com/getting-started/introduction

Proteo DeFi (PROTEO) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Proteo DeFi (PROTEO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:

Koguvaru:

Ringlev varu:

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 305.26K

Kõigi aegade kõrgeim:
$ 1.83

Kõigi aegade madalaim:

Praegune hind:

Proteo DeFi (PROTEO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Proteo DeFi (PROTEO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate PROTEO tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

PROTEO tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate PROTEO tokeni tokenoomikat, avastage PROTEO tokeni reaalajas hinda!

PROTEO – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu PROTEO võiks suunduda? Meie PROTEO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.