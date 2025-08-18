Mis on Proteo DeFi (PROTEO)

PROTEO is an Exclusive MultiversX DeFi Suite, and takes advantage of the robustness of the xExchange to carry out operations. It expands the possibilities of the DEX with new products for investors that add value to the DEX’s already established solid tools.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Proteo DeFi (PROTEO) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Proteo DeFi hinna ennustus (USD)

Kui palju on Proteo DeFi (PROTEO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Proteo DeFi (PROTEO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Proteo DeFi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Proteo DeFi hinna ennustust kohe!

PROTEO kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Proteo DeFi (PROTEO) tokenoomika

Proteo DeFi (PROTEO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PROTEO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Proteo DeFi (PROTEO) kohta Kui palju on Proteo DeFi (PROTEO) tänapäeval väärt? Reaalajas PROTEO hind USD on 0.02193777 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PROTEO/USD hind? $ 0.02193777 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PROTEO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Proteo DeFi turukapitalisatsioon? PROTEO turukapitalisatsioon on $ 204.79K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PROTEO ringlev varu? PROTEO ringlev varu on 9.33M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PROTEO (ATH) hind? PROTEO saavutab ATH hinna summas 1.83 USD . Mis oli kõigi aegade PROTEO madalaim (ATL) hind? PROTEO nägi ATL hinda summas 0.01850544 USD . Milline on PROTEO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PROTEO kauplemismaht on -- USD . Kas PROTEO sel aastal kõrgemale ka suundub? PROTEO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PROTEO hinna ennustust

Proteo DeFi (PROTEO) Olulised valdkonna uudised