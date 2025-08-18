Rohkem infot SN8

Proprietary Trading Network hind (SN8)

Loendis mitteolevad

1 SN8/USD reaalajas hind:

$15.53
$15.53$15.53
-4.10%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana.
USD
Proprietary Trading Network (SN8) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 11:40:24 (UTC+8)

Proprietary Trading Network (SN8) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 15.53
$ 15.53$ 15.53
24 h madal
$ 16.64
$ 16.64$ 16.64
24 h kõrge

$ 15.53
$ 15.53$ 15.53

$ 16.64
$ 16.64$ 16.64

$ 25.24
$ 25.24$ 25.24

$ 14.25
$ 14.25$ 14.25

-0.91%

-4.17%

-11.80%

-11.80%

Proprietary Trading Network (SN8) reaalajas hind on $15.53. Viimase 24 tunni jooksul SN8 kaubeldud madalaim $ 15.53 ja kõrgeim $ 16.64 näitab aktiivset turu volatiivsust. SN8kõigi aegade kõrgeim hind on $ 25.24 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 14.25.

Lüliajalise tootluse osas on SN8 muutunud -0.91% viimase tunni jooksul, -4.17% 24 tunni vältel -11.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Proprietary Trading Network (SN8) – turuteave

$ 34.57M
$ 34.57M$ 34.57M

--
----

$ 34.57M
$ 34.57M$ 34.57M

2.23M
2.23M 2.23M

2,225,680.385236718
2,225,680.385236718 2,225,680.385236718

Proprietary Trading Network praegune turukapitalisatsioon on $ 34.57M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SN8 ringlev varu on 2.23M, mille koguvaru on 2225680.385236718. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 34.57M.

Proprietary Trading Network (SN8) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Proprietary Trading Network ja USD hinnamuutus $ -0.67659879651858.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Proprietary Trading Network ja USD hinnamuutus $ -3.3754594770.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Proprietary Trading Network ja USD hinnamuutus $ -2.1061226920.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Proprietary Trading Network ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.67659879651858-4.17%
30 päeva$ -3.3754594770-21.73%
60 päeva$ -2.1061226920-13.56%
90 päeva$ 0--

Mis on Proprietary Trading Network (SN8)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse Proprietary Trading Network (SN8) allikas

Ametlik veebisait

Proprietary Trading Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Proprietary Trading Network (SN8) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Proprietary Trading Network (SN8) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Proprietary Trading Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Proprietary Trading Network hinna ennustust kohe!

SN8 kohalike valuutade suhtes

Proprietary Trading Network (SN8) tokenoomika

Proprietary Trading Network (SN8) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SN8 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Proprietary Trading Network (SN8) kohta

Kui palju on Proprietary Trading Network (SN8) tänapäeval väärt?
Reaalajas SN8 hind USD on 15.53 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SN8/USD hind?
Praegune hind SN8/USD on $ 15.53. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Proprietary Trading Network turukapitalisatsioon?
SN8 turukapitalisatsioon on $ 34.57M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SN8 ringlev varu?
SN8 ringlev varu on 2.23M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SN8 (ATH) hind?
SN8 saavutab ATH hinna summas 25.24 USD.
Mis oli kõigi aegade SN8 madalaim (ATL) hind?
SN8 nägi ATL hinda summas 14.25 USD.
Milline on SN8 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SN8 kauplemismaht on -- USD.
Kas SN8 sel aastal kõrgemale ka suundub?
SN8 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SN8 hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.