Prophet of Ethereum (PROPHET) teave $PROPHET is the second chapter of $BOOE $BOOE was created and then launched its first chapter called $HOPE (History of Pepe) 1 month after its launch. $HOPE (History of Pepe) is already listed in CoinGecko. $PROPHET is the second and last chapter of $BOOE. $BOOE is creating an ecosystem with three coins that represent the holy Trinity. The three coins will be linked in the future developments of the project. Ametlik veebisait: https://prophetofeth.com Ostke PROPHET kohe!

Prophet of Ethereum (PROPHET) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Prophet of Ethereum (PROPHET) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 928.60K $ 928.60K $ 928.60K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 928.60K $ 928.60K $ 928.60K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00683847 $ 0.00683847 $ 0.00683847 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00092859 $ 0.00092859 $ 0.00092859 Lisateave Prophet of Ethereum (PROPHET) hinna kohta

Prophet of Ethereum (PROPHET) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Prophet of Ethereum (PROPHET) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PROPHET tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PROPHET tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PROPHET tokeni tokenoomikat, avastage PROPHET tokeni reaalajas hinda!

PROPHET – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PROPHET võiks suunduda? Meie PROPHET hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PROPHET tokeni hinna ennustust kohe!

