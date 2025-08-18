Mis on Propel (PEL)

Üksuse Propel (PEL) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Propel hinna ennustus (USD)

Kui palju on Propel (PEL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Propel (PEL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Propel nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

PEL kohalike valuutade suhtes

Propel (PEL) tokenoomika

Propel (PEL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PEL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Propel (PEL) kohta Kui palju on Propel (PEL) tänapäeval väärt? Reaalajas PEL hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PEL/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PEL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Propel turukapitalisatsioon? PEL turukapitalisatsioon on $ 43.35K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PEL ringlev varu? PEL ringlev varu on 99.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PEL (ATH) hind? PEL saavutab ATH hinna summas 0.923186 USD . Mis oli kõigi aegade PEL madalaim (ATL) hind? PEL nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on PEL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PEL kauplemismaht on -- USD . Kas PEL sel aastal kõrgemale ka suundub? PEL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PEL hinna ennustust

Propel (PEL) Olulised valdkonna uudised