PROOF Platform (PROOF) teave PROOF is the most powerful way to launch a token, with battle-tested features designed to set you up for success. Our contracts are audited & unruggable. Get started for free. Ametlik veebisait: https://proofplatform.io Valge raamat: https://drive.google.com/file/d/1t_odZ_yOaEtOXg1n0GpvRaGEpIiit6AZ/view?usp=sharing Ostke PROOF kohe!

PROOF Platform (PROOF) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PROOF Platform (PROOF) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M Koguvaru: $ 30.75M $ 30.75M $ 30.75M Ringlev varu: $ 9.79M $ 9.79M $ 9.79M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.97M $ 3.97M $ 3.97M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.339058 $ 0.339058 $ 0.339058 Kõigi aegade madalaim: $ 0.03194115 $ 0.03194115 $ 0.03194115 Praegune hind: $ 0.128293 $ 0.128293 $ 0.128293 Lisateave PROOF Platform (PROOF) hinna kohta

PROOF Platform (PROOF) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PROOF Platform (PROOF) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PROOF tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PROOF tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PROOF tokeni tokenoomikat, avastage PROOF tokeni reaalajas hinda!

