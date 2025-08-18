Rohkem infot PROOF

PROOF Platform hind (PROOF)

1 PROOF/USD reaalajas hind:

$0.13372
-4.80%1D
PROOF Platform (PROOF) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:08:22 (UTC+8)

PROOF Platform (PROOF) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.13291
24 h madal
$ 0.144841
24 h kõrge

$ 0.13291
$ 0.144841
$ 0.339058
$ 0.03194115
-0.87%

-4.83%

-6.26%

-6.26%

PROOF Platform (PROOF) reaalajas hind on $0.13372. Viimase 24 tunni jooksul PROOF kaubeldud madalaim $ 0.13291 ja kõrgeim $ 0.144841 näitab aktiivset turu volatiivsust. PROOFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.339058 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03194115.

Lüliajalise tootluse osas on PROOF muutunud -0.87% viimase tunni jooksul, -4.83% 24 tunni vältel -6.26% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

PROOF Platform (PROOF) – turuteave

$ 1.32M
--
$ 4.11M
9.88M
30,752,982.42725457
PROOF Platform praegune turukapitalisatsioon on $ 1.32M -- 24 tunnise kauplemismahuga. PROOF ringlev varu on 9.88M, mille koguvaru on 30752982.42725457. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.11M.

PROOF Platform (PROOF) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse PROOF Platform ja USD hinnamuutus $ -0.0067957759960415.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse PROOF Platform ja USD hinnamuutus $ +0.0736425458.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse PROOF Platform ja USD hinnamuutus $ +0.1974704350.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse PROOF Platform ja USD hinnamuutus $ +0.072652513097500754.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0067957759960415-4.83%
30 päeva$ +0.0736425458+55.07%
60 päeva$ +0.1974704350+147.67%
90 päeva$ +0.072652513097500754+118.97%

Mis on PROOF Platform (PROOF)

PROOF is the most powerful way to launch a token, with battle-tested features designed to set you up for success. Our contracts are audited & unruggable. Get started for free.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse PROOF Platform (PROOF) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

PROOF Platform hinna ennustus (USD)

Kui palju on PROOF Platform (PROOF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PROOF Platform (PROOF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PROOF Platform nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PROOF Platform hinna ennustust kohe!

PROOF kohalike valuutade suhtes

PROOF Platform (PROOF) tokenoomika

PROOF Platform (PROOF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PROOF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PROOF Platform (PROOF) kohta

Kui palju on PROOF Platform (PROOF) tänapäeval väärt?
Reaalajas PROOF hind USD on 0.13372 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PROOF/USD hind?
Praegune hind PROOF/USD on $ 0.13372. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PROOF Platform turukapitalisatsioon?
PROOF turukapitalisatsioon on $ 1.32M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PROOF ringlev varu?
PROOF ringlev varu on 9.88M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PROOF (ATH) hind?
PROOF saavutab ATH hinna summas 0.339058 USD.
Mis oli kõigi aegade PROOF madalaim (ATL) hind?
PROOF nägi ATL hinda summas 0.03194115 USD.
Milline on PROOF kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PROOF kauplemismaht on -- USD.
Kas PROOF sel aastal kõrgemale ka suundub?
PROOF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PROOF hinna ennustust.
PROOF Platform (PROOF) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.