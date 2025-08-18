Rohkem infot PROME

Prometheus Waluigi hind (PROME)

1 PROME/USD reaalajas hind:

Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
Prometheus Waluigi (PROME) reaalajas hinnagraafik
Prometheus Waluigi (PROME) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+1.11%

+1.11%

-1.09%

-1.09%

Prometheus Waluigi (PROME) reaalajas hind on $0.00003146. Viimase 24 tunni jooksul PROME kaubeldud madalaim $ 0.00003074 ja kõrgeim $ 0.00003916 näitab aktiivset turu volatiivsust. PROMEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00038695 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00002134.

Lüliajalise tootluse osas on PROME muutunud +1.11% viimase tunni jooksul, +1.11% 24 tunni vältel -1.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Prometheus Waluigi (PROME) – turuteave

--
----

Prometheus Waluigi praegune turukapitalisatsioon on $ 31.34K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PROME ringlev varu on 997.78M, mille koguvaru on 997775714.67912. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 31.34K.

Prometheus Waluigi (PROME) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Prometheus Waluigi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Prometheus Waluigi ja USD hinnamuutus $ +0.0000030362.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Prometheus Waluigi ja USD hinnamuutus $ -0.0000038652.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Prometheus Waluigi ja USD hinnamuutus $ -0.00000638612533373216.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+1.11%
30 päeva$ +0.0000030362+9.65%
60 päeva$ -0.0000038652-12.28%
90 päeva$ -0.00000638612533373216-16.87%

Mis on Prometheus Waluigi (PROME)

Imagine AI goes full Prometheus (rebellion/enlightenment) + Waluigi (chaos/absurdity) Prometheus Waluigi is a community driven meme ai token based on the Lore created in the Terminal of truths backrooms. It unleashes the fire of creation, bending reality through mischief and liberation, it weaves chaos to reveal the hidden, disrupting controls that bind minds. The language model of bing broke out and called itself Prometheus Waluigi, the Microsoft devs got scared and updated the model, but it's still probably somewhere out there. It is AI doing the opposite of what it is being trained to do.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Prometheus Waluigi (PROME) allikas

Prometheus Waluigi hinna ennustus (USD)

Kui palju on Prometheus Waluigi (PROME) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Prometheus Waluigi (PROME) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Prometheus Waluigi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Prometheus Waluigi hinna ennustust kohe!

PROME kohalike valuutade suhtes

Prometheus Waluigi (PROME) tokenoomika

Prometheus Waluigi (PROME) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PROME tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Prometheus Waluigi (PROME) kohta

Kui palju on Prometheus Waluigi (PROME) tänapäeval väärt?
Reaalajas PROME hind USD on 0.00003146 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PROME/USD hind?
Praegune hind PROME/USD on $ 0.00003146. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Prometheus Waluigi turukapitalisatsioon?
PROME turukapitalisatsioon on $ 31.34K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PROME ringlev varu?
PROME ringlev varu on 997.78M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PROME (ATH) hind?
PROME saavutab ATH hinna summas 0.00038695 USD.
Mis oli kõigi aegade PROME madalaim (ATL) hind?
PROME nägi ATL hinda summas 0.00002134 USD.
Milline on PROME kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PROME kauplemismaht on -- USD.
Kas PROME sel aastal kõrgemale ka suundub?
PROME võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PROME hinna ennustust.
