Prometheum Prodigy logo

Prometheum Prodigy hind (PMPY)

Loendis mitteolevad

1 PMPY/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Prometheum Prodigy (PMPY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:23:04 (UTC+8)

Prometheum Prodigy (PMPY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04329694
$ 0.04329694$ 0.04329694

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+3.60%

+3.60%

Prometheum Prodigy (PMPY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PMPY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PMPYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04329694 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PMPY muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +3.60% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Prometheum Prodigy (PMPY) – turuteave

$ 11.30K
$ 11.30K$ 11.30K

--
----

$ 17.98K
$ 17.98K$ 17.98K

389.40M
389.40M 389.40M

619,763,353.5450695
619,763,353.5450695 619,763,353.5450695

Prometheum Prodigy praegune turukapitalisatsioon on $ 11.30K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PMPY ringlev varu on 389.40M, mille koguvaru on 619763353.5450695. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 17.98K.

Prometheum Prodigy (PMPY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Prometheum Prodigy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Prometheum Prodigy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Prometheum Prodigy ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Prometheum Prodigy ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-9.35%
60 päeva$ 0-29.23%
90 päeva$ 0--

Mis on Prometheum Prodigy (PMPY)

layer2 ai blockchain

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Prometheum Prodigy (PMPY) allikas

Ametlik veebisait

Prometheum Prodigy hinna ennustus (USD)

Kui palju on Prometheum Prodigy (PMPY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Prometheum Prodigy (PMPY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Prometheum Prodigy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Prometheum Prodigy hinna ennustust kohe!

PMPY kohalike valuutade suhtes

Prometheum Prodigy (PMPY) tokenoomika

Prometheum Prodigy (PMPY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PMPY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Prometheum Prodigy (PMPY) kohta

Kui palju on Prometheum Prodigy (PMPY) tänapäeval väärt?
Reaalajas PMPY hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PMPY/USD hind?
Praegune hind PMPY/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Prometheum Prodigy turukapitalisatsioon?
PMPY turukapitalisatsioon on $ 11.30K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PMPY ringlev varu?
PMPY ringlev varu on 389.40M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PMPY (ATH) hind?
PMPY saavutab ATH hinna summas 0.04329694 USD.
Mis oli kõigi aegade PMPY madalaim (ATL) hind?
PMPY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PMPY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PMPY kauplemismaht on -- USD.
Kas PMPY sel aastal kõrgemale ka suundub?
PMPY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PMPY hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.