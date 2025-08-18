Rohkem infot OASIS

ProjectOasis hind (OASIS)

1 OASIS/USD reaalajas hind:

$0.00949924
$0.00949924
-2.60%1D
ProjectOasis (OASIS) reaalajas hinnagraafik
ProjectOasis (OASIS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+0.41%

-2.65%

+2.27%

+2.27%

ProjectOasis (OASIS) reaalajas hind on $0.00949924. Viimase 24 tunni jooksul OASIS kaubeldud madalaim $ 0.00938906 ja kõrgeim $ 0.00975826 näitab aktiivset turu volatiivsust. OASISkõigi aegade kõrgeim hind on $ 8.69 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00657828.

Lüliajalise tootluse osas on OASIS muutunud +0.41% viimase tunni jooksul, -2.65% 24 tunni vältel +2.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ProjectOasis (OASIS) – turuteave

ProjectOasis praegune turukapitalisatsioon on $ 37.58K -- 24 tunnise kauplemismahuga. OASIS ringlev varu on 3.96M, mille koguvaru on 14000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 133.02K.

ProjectOasis (OASIS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse ProjectOasis ja USD hinnamuutus $ -0.000259020380494017.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse ProjectOasis ja USD hinnamuutus $ +0.0013604108.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse ProjectOasis ja USD hinnamuutus $ +0.0022108170.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse ProjectOasis ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000259020380494017-2.65%
30 päeva$ +0.0013604108+14.32%
60 päeva$ +0.0022108170+23.27%
90 päeva$ 0--

Mis on ProjectOasis (OASIS)

ProjectOasis is a web-based game where users are able to perform DeFi functions in a gamified manner. The Oasis metaverse consists of swaps (AMMs), launchpads, NFT marketplaces, yield farms and news stations. Users are able to utilize NFT avatars in the metaverse and customize their avatars. There is also a Participate-to-Earn feature where users will be rewarded for participating in tasks within the metaverse.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse ProjectOasis (OASIS) allikas

ProjectOasis hinna ennustus (USD)

Kui palju on ProjectOasis (OASIS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ProjectOasis (OASIS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ProjectOasis nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ProjectOasis hinna ennustust kohe!

OASIS kohalike valuutade suhtes

ProjectOasis (OASIS) tokenoomika

ProjectOasis (OASIS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OASIS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ProjectOasis (OASIS) kohta

Kui palju on ProjectOasis (OASIS) tänapäeval väärt?
Reaalajas OASIS hind USD on 0.00949924 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune OASIS/USD hind?
Praegune hind OASIS/USD on $ 0.00949924. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ProjectOasis turukapitalisatsioon?
OASIS turukapitalisatsioon on $ 37.58K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on OASIS ringlev varu?
OASIS ringlev varu on 3.96M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim OASIS (ATH) hind?
OASIS saavutab ATH hinna summas 8.69 USD.
Mis oli kõigi aegade OASIS madalaim (ATL) hind?
OASIS nägi ATL hinda summas 0.00657828 USD.
Milline on OASIS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine OASIS kauplemismaht on -- USD.
Kas OASIS sel aastal kõrgemale ka suundub?
OASIS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OASIS hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.