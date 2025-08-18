Mis on ProjectOasis (OASIS)

ProjectOasis is a web-based game where users are able to perform DeFi functions in a gamified manner. The Oasis metaverse consists of swaps (AMMs), launchpads, NFT marketplaces, yield farms and news stations. Users are able to utilize NFT avatars in the metaverse and customize their avatars. There is also a Participate-to-Earn feature where users will be rewarded for participating in tasks within the metaverse.

Üksuse ProjectOasis (OASIS) allikas Ametlik veebisait

ProjectOasis (OASIS) tokenoomika

ProjectOasis (OASIS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet OASIS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ProjectOasis (OASIS) kohta Kui palju on ProjectOasis (OASIS) tänapäeval väärt? Reaalajas OASIS hind USD on 0.00949924 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune OASIS/USD hind? $ 0.00949924 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind OASIS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on ProjectOasis turukapitalisatsioon? OASIS turukapitalisatsioon on $ 37.58K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on OASIS ringlev varu? OASIS ringlev varu on 3.96M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim OASIS (ATH) hind? OASIS saavutab ATH hinna summas 8.69 USD . Mis oli kõigi aegade OASIS madalaim (ATL) hind? OASIS nägi ATL hinda summas 0.00657828 USD . Milline on OASIS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine OASIS kauplemismaht on -- USD . Kas OASIS sel aastal kõrgemale ka suundub? OASIS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake OASIS hinna ennustust

