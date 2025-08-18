Rohkem infot PROJECT89

Project89 hind (PROJECT89)

1 PROJECT89/USD reaalajas hind:

-3.20%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Project89 (PROJECT89) reaalajas hinnagraafik
Project89 (PROJECT89) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+1.16%

-3.66%

-14.43%

-14.43%

Project89 (PROJECT89) reaalajas hind on $0.00945691. Viimase 24 tunni jooksul PROJECT89 kaubeldud madalaim $ 0.00934077 ja kõrgeim $ 0.01033167 näitab aktiivset turu volatiivsust. PROJECT89kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.100625 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00116525.

Lüliajalise tootluse osas on PROJECT89 muutunud +1.16% viimase tunni jooksul, -3.66% 24 tunni vältel -14.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Project89 (PROJECT89) – turuteave

--
----

999.88M
999.88M 999.88M

999,880,088.610191
999,880,088.610191 999,880,088.610191

Project89 praegune turukapitalisatsioon on $ 9.46M -- 24 tunnise kauplemismahuga. PROJECT89 ringlev varu on 999.88M, mille koguvaru on 999880088.610191. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.46M.

Project89 (PROJECT89) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Project89 ja USD hinnamuutus $ -0.000359623349022953.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Project89 ja USD hinnamuutus $ +0.0010158376.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Project89 ja USD hinnamuutus $ +0.0298984796.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Project89 ja USD hinnamuutus $ +0.0064872233883655707.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000359623349022953-3.66%
30 päeva$ +0.0010158376+10.74%
60 päeva$ +0.0298984796+316.15%
90 päeva$ +0.0064872233883655707+218.45%

Mis on Project89 (PROJECT89)

Project89 is an AI-powered alternate reality game about a resistance movement fighting against Oneirocom, a shadowy megacorporation that has developed technology to manipulate and control reality itself. The project uses thousands of coordinated AI agents to simulate an entire corporate entity, generating infinite content across websites, phone lines, and physical spaces, all while maintaining perfect narrative consistency. Through the 89 Terminal, participants can join the resistance. Project89 is an AI-powered alternate reality game about a resistance movement fighting against Oneirocom, a shadowy megacorporation that has developed technology to manipulate and control reality itself. The project uses thousands of coordinated AI agents to simulate an entire corporate entity, generating infinite content across websites, phone lines, and physical spaces, all while maintaining perfect narrative consistency. Through the 89 Terminal, participants can join the resistance, complete

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Project89 (PROJECT89) allikas

Ametlik veebisait

Project89 hinna ennustus (USD)

Kui palju on Project89 (PROJECT89) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Project89 (PROJECT89) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Project89 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Project89 hinna ennustust kohe!

PROJECT89 kohalike valuutade suhtes

Project89 (PROJECT89) tokenoomika

Project89 (PROJECT89) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PROJECT89 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Project89 (PROJECT89) kohta

Kui palju on Project89 (PROJECT89) tänapäeval väärt?
Reaalajas PROJECT89 hind USD on 0.00945691 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PROJECT89/USD hind?
Praegune hind PROJECT89/USD on $ 0.00945691. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Project89 turukapitalisatsioon?
PROJECT89 turukapitalisatsioon on $ 9.46M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PROJECT89 ringlev varu?
PROJECT89 ringlev varu on 999.88M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PROJECT89 (ATH) hind?
PROJECT89 saavutab ATH hinna summas 0.100625 USD.
Mis oli kõigi aegade PROJECT89 madalaim (ATL) hind?
PROJECT89 nägi ATL hinda summas 0.00116525 USD.
Milline on PROJECT89 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PROJECT89 kauplemismaht on -- USD.
Kas PROJECT89 sel aastal kõrgemale ka suundub?
PROJECT89 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PROJECT89 hinna ennustust.
