Project Plutus hind (PPCOIN)
-0.76%
-4.37%
-12.69%
-12.69%
Project Plutus (PPCOIN) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PPCOIN kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PPCOINkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02505722 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on PPCOIN muutunud -0.76% viimase tunni jooksul, -4.37% 24 tunni vältel -12.69% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Project Plutus praegune turukapitalisatsioon on $ 18.56K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PPCOIN ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 18.56K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Project Plutus ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Project Plutus ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Project Plutus ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Project Plutus ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-4.37%
|30 päeva
|$ 0
|-96.19%
|60 päeva
|$ 0
|-95.86%
|90 päeva
|$ 0
|--
Project Plutus aims to revolutionize decentralized finance by leveraging artificial intelligence to simplify trading and portfolio management. It seeks to democratize wealth creation, removing the complexity of manual trading through personalized, autonomous AI agents. These agents execute advanced strategies like portfolio rebalancing and profit-taking, enabling users to achieve financial freedom effortlessly. Key components of the project include: AI-Powered Trading Agents: Customized to user preferences, these agents autonomously execute trades, adapt to market trends, and optimize wealth creation. On-Chain Portfolio Management: Offering a seamless dashboard for tracking and managing tokens, NFTs, and Solana holdings. $PPCOIN Token Utility: A utility token for accessing exclusive features, with mechanisms like buy-and-burn to enhance value over time. NFT Integration: Future access to AI agents will be tied to tiered NFTs, providing various benefits within the ecosystem. Participation in Solana AI Hackathon: The project is positioned as a pioneering AI trading solution on Solana, targeting significant visibility and validation. The vision is to make trading accessible and efficient for all types of traders, from beginners to professionals, through cutting-edge AI solutions and intuitive design.
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!
Kui palju on Project Plutus (PPCOIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Project Plutus (PPCOIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Project Plutus nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vaadake Project Plutus hinna ennustust kohe!
Project Plutus (PPCOIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PPCOIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
|Aeg (UTC+8)
|Tüüp
|Teave
|08-17 18:11:00
|Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
|08-17 11:15:00
|Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
|08-16 16:39:00
|Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
|08-16 14:30:00
|Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
|08-16 04:04:00
|Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
|08-15 19:17:00
|Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.