Project Nostradamus logo

Project Nostradamus hind ($AMEN)

Loendis mitteolevad

1 $AMEN/USD reaalajas hind:

$0.00583001
-4.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Project Nostradamus ($AMEN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:19:22 (UTC+8)

Project Nostradamus ($AMEN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00581722
24 h madal
$ 0.00631039
24 h kõrge

$ 0.00581722
$ 0.00631039
$ 0.280498
$ 0.00431841
+0.15%

-4.98%

-18.77%

-18.77%

Project Nostradamus ($AMEN) reaalajas hind on $0.00583001. Viimase 24 tunni jooksul $AMEN kaubeldud madalaim $ 0.00581722 ja kõrgeim $ 0.00631039 näitab aktiivset turu volatiivsust. $AMENkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.280498 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00431841.

Lüliajalise tootluse osas on $AMEN muutunud +0.15% viimase tunni jooksul, -4.98% 24 tunni vältel -18.77% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Project Nostradamus ($AMEN) – turuteave

$ 122.43K
--
$ 122.43K
21.00M
21,000,000.0
Project Nostradamus praegune turukapitalisatsioon on $ 122.43K -- 24 tunnise kauplemismahuga. $AMEN ringlev varu on 21.00M, mille koguvaru on 21000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 122.43K.

Project Nostradamus ($AMEN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Project Nostradamus ja USD hinnamuutus $ -0.000305968406507217.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Project Nostradamus ja USD hinnamuutus $ -0.0026834084.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Project Nostradamus ja USD hinnamuutus $ -0.0033868976.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Project Nostradamus ja USD hinnamuutus $ -0.00177253056081395.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000305968406507217-4.98%
30 päeva$ -0.0026834084-46.02%
60 päeva$ -0.0033868976-58.09%
90 päeva$ -0.00177253056081395-23.31%

Mis on Project Nostradamus ($AMEN)

Project Nostradamus is a next-generation trading AI agent designed to revolutionize technical analysis (TA) for cryptocurrency and traditional asset markets. By leveraging advanced pattern recognition, real-time data analysis, and integration with major trading platforms, our solution empowers traders with actionable insights, confidence scores, and comprehensive recommendations. It evaluates popular trading pairs, identifies patterns, and delivers high-confidence buy/sell/hold recommendations.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Project Nostradamus ($AMEN) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Project Nostradamus hinna ennustus (USD)

Kui palju on Project Nostradamus ($AMEN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Project Nostradamus ($AMEN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Project Nostradamus nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Project Nostradamus hinna ennustust kohe!

$AMEN kohalike valuutade suhtes

Project Nostradamus ($AMEN) tokenoomika

Project Nostradamus ($AMEN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $AMEN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Project Nostradamus ($AMEN) kohta

Kui palju on Project Nostradamus ($AMEN) tänapäeval väärt?
Reaalajas $AMEN hind USD on 0.00583001 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $AMEN/USD hind?
Praegune hind $AMEN/USD on $ 0.00583001. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Project Nostradamus turukapitalisatsioon?
$AMEN turukapitalisatsioon on $ 122.43K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $AMEN ringlev varu?
$AMEN ringlev varu on 21.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $AMEN (ATH) hind?
$AMEN saavutab ATH hinna summas 0.280498 USD.
Mis oli kõigi aegade $AMEN madalaim (ATL) hind?
$AMEN nägi ATL hinda summas 0.00431841 USD.
Milline on $AMEN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $AMEN kauplemismaht on -- USD.
Kas $AMEN sel aastal kõrgemale ka suundub?
$AMEN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $AMEN hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:19:22 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.