Project 32 logo

Project 32 hind (32)

Loendis mitteolevad

1 32/USD reaalajas hind:

--
----
-5.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Project 32 (32) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:25:37 (UTC+8)

Project 32 (32) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-5.19%

+5.67%

+5.67%

Project 32 (32) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul 32 kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. 32kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on 32 muutunud -- viimase tunni jooksul, -5.19% 24 tunni vältel +5.67% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Project 32 (32) – turuteave

$ 6.68K
$ 6.68K$ 6.68K

--
----

$ 6.68K
$ 6.68K$ 6.68K

3.23B
3.23B 3.23B

3,232,289,887.042066
3,232,289,887.042066 3,232,289,887.042066

Project 32 praegune turukapitalisatsioon on $ 6.68K -- 24 tunnise kauplemismahuga. 32 ringlev varu on 3.23B, mille koguvaru on 3232289887.042066. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.68K.

Project 32 (32) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Project 32 ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Project 32 ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Project 32 ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Project 32 ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.19%
30 päeva$ 0+5.53%
60 päeva$ 0+31.71%
90 päeva$ 0--

Mis on Project 32 (32)

Project 32 is a groundbreaking initiative on Solana, merging blockchain, artificial intelligence, and decentralized finance to democratize access to validator nodes and Maximal Extractable Value (MEV). By tokenizing complex blockchain infrastructure, it empowers participants of all sizes to earn revenue through staking and MEV while promoting decentralization and economic inclusion. Project 32 integrates advanced AI tools for liquidity optimization, prediction markets, and governance, setting a new standard in blockchain innovation.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Project 32 (32) allikas

Ametlik veebisait

Project 32 hinna ennustus (USD)

Kui palju on Project 32 (32) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Project 32 (32) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Project 32 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Project 32 hinna ennustust kohe!

32 kohalike valuutade suhtes

Project 32 (32) tokenoomika

Project 32 (32) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet 32 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Project 32 (32) kohta

Kui palju on Project 32 (32) tänapäeval väärt?
Reaalajas 32 hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune 32/USD hind?
Praegune hind 32/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Project 32 turukapitalisatsioon?
32 turukapitalisatsioon on $ 6.68K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on 32 ringlev varu?
32 ringlev varu on 3.23B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim 32 (ATH) hind?
32 saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade 32 madalaim (ATL) hind?
32 nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on 32 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine 32 kauplemismaht on -- USD.
Kas 32 sel aastal kõrgemale ka suundub?
32 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake 32 hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:25:37 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.